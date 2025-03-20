Разговор Путина и Трампа
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Регион
20 марта, 10:09

Песков: Путин сегодня может провести международный телефонный разговор

Есть вероятность, что президент России Владимир Путин может совершить международный телефонный разговор во второй половине дня. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора», — сказал Песков.

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Напомним, что 18 марта прошёл телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа. Он длился рекордные 2,5 часа. Российский лидер поддержал предложение собеседника о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Кроме того, он отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. Подробности беседы лидеров читайте в материале Life.ru.

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Александр Юнашев
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