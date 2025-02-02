На блогера устроили облаву в аэропорту Кишинёва за правду о победе Лукашенко

Молдавского блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинёва и учинили обыски после возвращения из Минска, где он освещал победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.

«Меня только что задержали в международном аэропорту Кишинёва для дополнительных проверок. У меня спросили точный адрес, где я живу, и отвели в отдельную комнату ждать», — сказал блогер.