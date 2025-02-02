На блогера устроили облаву в аэропорту Кишинёва за правду о победе Лукашенко
Освещавшему выборы в Минске блогеру Кэлину учинили обыск в аэропорту Кишинёва
Габриел Кэлин. Обложка © TikTok / Кэлин
Молдавского блогера Габриела Кэлина задержали в аэропорту Кишинёва и учинили обыски после возвращения из Минска, где он освещал победу Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. Об этом он рассказал у себя в соцсетях.
«Меня только что задержали в международном аэропорту Кишинёва для дополнительных проверок. У меня спросили точный адрес, где я живу, и отвели в отдельную комнату ждать», — сказал блогер.
Сотрудники Пограничной полиции, разумеется, не стали объяснять ему причины такой задержки. По словам Кэлина, он был уверен в том, что благополучно вернуться из Минска ему не позволят. Блогера обыскали, но в итоге отпустили за неимением оснований для дальнейших действий. Он уверен, что из-за освещения событий в Белоруссии его внесли в список неугодных.
Как уже писал Life.ru, выборы президента в Белоруссии состоялись 26 января. Явка избирателей составила 85,7 процента. Действующий президент также принял участие в голосовании, прихватив с собой своего шпица Умку. По итогам выборов Александр Лукашенко получил более 87% голосов. Габриел Кэлин ездил в Минск, чтобы освещать выборы. Путь домой в Молдову лежал через Польшу, но там его без объяснения причин не пропустили через границу. Блогера выручили друзья из России и Белоруссии, которые помогли ему добраться до Кишинёва.