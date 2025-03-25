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25 марта, 10:29

На Украине призвали разорвать дипотношения с Белоруссией

Нардеп Гончаренко*: В Раде призвали Киев прекратить дипотношения с Минском

Депутатская группа «За демократическую Беларусь», работающая в Верховной Раде Украины, призвала Киев прекратить дипломатические отношения с Минском. Эту информацию опубликовал в своём телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко*.

«Межфракционное депутатское объединение «За демократическую Беларусь» Верховной рады призывает правительство Украины разорвать дипломатические отношения с режимом Александра Лукашенко», — указано в тексте обращения.

Как дополнил Гончаренко*, речь идёт также о признании Белоруссии якобы «территорией под оккупацией».

Напомним, сегодня, 25 марта, Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске. Напомним, что выборы президента в Белоруссии прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.

Лукашенко назвал эталоном президентские выборы в Белоруссии
Лукашенко назвал эталоном президентские выборы в Белоруссии

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

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ТАСС / Ирина Яковлева

Наталья Демьянова
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