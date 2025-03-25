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Регион
25 марта, 10:07

Лукашенко рассказал о хождении Белоруссии по краю пропасти

Лукашенко: Белоруссия ходит по краю пропасти системного геополитического кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна находится на грани опасности из-за текущего геополитического кризиса. Он подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся странность, ситуация вновь стала критической, и Белоруссия фактически балансирует на краю пропасти. Белорусский лидер также выразил обеспокоенность по поводу усиливающихся попыток НАТО втянуть страну в конфликт. Его слова приводит «БелТА».

Кроме того, он отметил, что в мире наблюдается эскалация напряжённости и увеличение числа горячих точек. Президент указал на обострение ситуации на западной границе страны, где наблюдается концентрация войск Североатлантического альянса, что добавляет беспокойства в уже сложную обстановку.

Сегодня Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии. Инаугурация вновь избранного главы государства проходит во Дворце независимости в Минске. Напомним, что выборы президента в Белоруссии прошли 26 января. По их итогам ЦИК признал победу Александра Лукашенко, которого поддержали 86,82 процента избирателей.

Лукашенко назвал эталоном президентские выборы в Белоруссии
Лукашенко назвал эталоном президентские выборы в Белоруссии
Оксана Попова
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