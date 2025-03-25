Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна находится на грани опасности из-за текущего геополитического кризиса. Он подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся странность, ситуация вновь стала критической, и Белоруссия фактически балансирует на краю пропасти. Белорусский лидер также выразил обеспокоенность по поводу усиливающихся попыток НАТО втянуть страну в конфликт. Его слова приводит «БелТА».

Кроме того, он отметил, что в мире наблюдается эскалация напряжённости и увеличение числа горячих точек. Президент указал на обострение ситуации на западной границе страны, где наблюдается концентрация войск Североатлантического альянса, что добавляет беспокойства в уже сложную обстановку.