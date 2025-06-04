Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 12:47

НАТО внезапно «присвоило» Балтийское и Чёрное моря

Генсек Рютте: НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря как регионы альянса

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Чёрное моря как свои «регионы» и готов предоставить «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства». Его комментарии прозвучали на брифинге перед встречей министров обороны НАТО, трансляция которой велась на YouTube-канале альянса.

Так Рютте ответил на вопросы о растущей напряжённости в Балтийском регионе, связанной с инцидентами подрыва подводных кабелей связи и увеличением активности танкеров, которые на Западе воспринимаются как часть российского теневого флота.

«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Чёрного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал генсек и добавил, что именно для обеспечения безопасности, в том числе этих регионов, странам НАТО необходимо нарастить затраты на оборону.


Политолог раскрыл, чем могут обернуться одновременные учения РФ и НАТО на Балтике
Политолог раскрыл, чем могут обернуться одновременные учения РФ и НАТО на Балтике

Напомним, что НАТО в настоящее время проводит учения Baltops 2025 в Балтийском море. В манёврах участвуют около 50 кораблей из различных стран альянса. В то же время, с 27 мая российский флот также проводит запланированные учения в этом регионе, в которых задействовано 20 кораблей, десятки самолётов и тысячи военнослужащих. Позже стало известно, что в Балтийское море вошёл эсминец типа Arleigh Burke, оснащённый ракетами Tomahawk, способными достигать целей вплоть до Урала.

Наталья Афонина
  • Новости
  • НАТО
  • Марк Рютте
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar