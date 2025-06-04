НАТО внезапно «присвоило» Балтийское и Чёрное моря
Генсек Рютте: НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря как регионы альянса
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Чёрное моря как свои «регионы» и готов предоставить «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства». Его комментарии прозвучали на брифинге перед встречей министров обороны НАТО, трансляция которой велась на YouTube-канале альянса.
Так Рютте ответил на вопросы о растущей напряжённости в Балтийском регионе, связанной с инцидентами подрыва подводных кабелей связи и увеличением активности танкеров, которые на Западе воспринимаются как часть российского теневого флота.
«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Чёрного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал генсек и добавил, что именно для обеспечения безопасности, в том числе этих регионов, странам НАТО необходимо нарастить затраты на оборону.
Напомним, что НАТО в настоящее время проводит учения Baltops 2025 в Балтийском море. В манёврах участвуют около 50 кораблей из различных стран альянса. В то же время, с 27 мая российский флот также проводит запланированные учения в этом регионе, в которых задействовано 20 кораблей, десятки самолётов и тысячи военнослужащих. Позже стало известно, что в Балтийское море вошёл эсминец типа Arleigh Burke, оснащённый ракетами Tomahawk, способными достигать целей вплоть до Урала.