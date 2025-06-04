НАТО внезапно «присвоило» Балтийское и Чёрное моря

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс рассматривает Балтийское и Чёрное моря как свои «регионы» и готов предоставить «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства». Его комментарии прозвучали на брифинге перед встречей министров обороны НАТО, трансляция которой велась на YouTube-канале альянса.

Так Рютте ответил на вопросы о растущей напряжённости в Балтийском регионе, связанной с инцидентами подрыва подводных кабелей связи и увеличением активности танкеров, которые на Западе воспринимаются как часть российского теневого флота.

«Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Чёрного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал генсек и добавил, что именно для обеспечения безопасности, в том числе этих регионов, странам НАТО необходимо нарастить затраты на оборону.

