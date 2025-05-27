Армада российских кораблей вышла в Балтику для учений под прикрытием 25 самолётов и вертолётов

Балтийский флот приступил к масштабным учениям по обороне пунктов базирования с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. В них задействованы 20 российских кораблей, десятки самолётов и тысячи военных.

На Балтике начались учения с участием 20 российских кораблей. Видео © Минобороны РФ

«В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтфлота», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Цель манёвров – отработка действий по обороне пунктов базирования. Свыше 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения в ходе учений прибыли в назначенные районы Балтийского моря. Выполнили боевые задания корветы, фрегат, катера, малые ракетные корабли, малые противолодочные корабли и тральщики. Всего к манёврам намерены подключить около 3 тысяч военнослужащих, порядка 25 самолётов и вертолётов, а также до 70 единиц военной и специальной техники.

Экипажи судов в полигонах боевой подготовки будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, а затем займутся практическими артиллерийскими стрельбами.