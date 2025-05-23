НАТО перебросила огромное войско на 700 танках и БТР к границе России под предлогом учений

В Финляндии, в непосредственной близости от российской границы, стартовали масштабные сухопутные учения с участием международных сил. Более пяти тысяч военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США, а также около 700 единиц боевой техники, задействованы в манёврах.

По данным финских сухопутных сил, к тренировкам присоединится и подразделение британских боевых вертолётов, что усиливает масштаб учений.