НАТО перебросила огромное войско на 700 танках и БТР к границе России под предлогом учений
В Финляндии начались крупные сухопутные учения с участием военных США и Британии
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В Финляндии, в непосредственной близости от российской границы, стартовали масштабные сухопутные учения с участием международных сил. Более пяти тысяч военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США, а также около 700 единиц боевой техники, задействованы в манёврах.
По данным финских сухопутных сил, к тренировкам присоединится и подразделение британских боевых вертолётов, что усиливает масштаб учений.
Ранее в Северной Корее под чутким руководством лидера КНДР Ким Чен Ына прошли учения по отработке ядерного контрудара. Для этого в боевую готовность были приведены все воинские формирования. Солдаты эффективно взаимодействовали в условиях чрезвычайной ситуации.