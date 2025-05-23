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23 мая, 11:52

НАТО перебросила огромное войско на 700 танках и БТР к границе России под предлогом учений

В Финляндии начались крупные сухопутные учения с участием военных США и Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

В Финляндии, в непосредственной близости от российской границы, стартовали масштабные сухопутные учения с участием международных сил. Более пяти тысяч военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США, а также около 700 единиц боевой техники, задействованы в манёврах.

По данным финских сухопутных сил, к тренировкам присоединится и подразделение британских боевых вертолётов, что усиливает масштаб учений.

В Финляндии впервые запустили управляемые ракеты Hellfire во время учений
В Финляндии впервые запустили управляемые ракеты Hellfire во время учений

Ранее в Северной Корее под чутким руководством лидера КНДР Ким Чен Ына прошли учения по отработке ядерного контрудара. Для этого в боевую готовность были приведены все воинские формирования. Солдаты эффективно взаимодействовали в условиях чрезвычайной ситуации.

Владимир Озеров
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