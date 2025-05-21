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Регион
21 мая, 18:50

В Финляндии впервые запустили управляемые ракеты Hellfire во время учений

AGM 114 «Хеллфайр». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abundance_11

AGM 114 «Хеллфайр». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abundance_11

В Финляндии провели совместные учения с Великобританией и Швецией, в ходе которых впервые запустили управляемые ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire. Об этом сообщили финские силы обороны в среду.

«Ракеты Hellfire впервые выпущены по финской земле во время учений Northern Strike», — уточняется в сообщении в соцсети X.

Силы обороны опубликовали видеозапись процесса. На ней видно, как ракеты устанавливают на вертолёте, а затем запускают по выбранной наземной цели — танку.

В США случился взрыв на заводе, который делает Javelin и ракеты Hellfire
В США случился взрыв на заводе, который делает Javelin и ракеты Hellfire

Как сообщал Life.ru, в сентябре американская компания Lockheed Martin объявила о планах начать испытания морской версии новой ракеты класса «воздух-земля» AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Судно, на котором будут проводить испытания, напоминает патрульное транспортное средство Mk IV. Оно оборудовано четырьмя пусковыми установками JAGM Quad Launcher (JQL), которые могут вмещать столько же ракет.

Лия Мурадьян
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