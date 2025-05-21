В Финляндии впервые запустили управляемые ракеты Hellfire во время учений

В Финляндии провели совместные учения с Великобританией и Швецией, в ходе которых впервые запустили управляемые ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire. Об этом сообщили финские силы обороны в среду.

«Ракеты Hellfire впервые выпущены по финской земле во время учений Northern Strike», — уточняется в сообщении в соцсети X.

Силы обороны опубликовали видеозапись процесса. На ней видно, как ракеты устанавливают на вертолёте, а затем запускают по выбранной наземной цели — танку.