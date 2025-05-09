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Регион
8 мая, 23:46

Северокорейские военные отработали ядерный контрудар на учениях

Запуск ракеты. Обложка © ЦТАК

Запуск ракеты. Обложка © ЦТАК

Северная Корея провела учения по отработке срочного приведения всех воинских формирований к готовности к ядерному контрудару. За манёврами наблюдал сам Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын на учениях. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын на учениях. Фото © ЦТАК

В ходе тренировок были задействованы тактическая баллистическая ракета «Хвасон-11» и мощная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров. Военные в рамках манёвров показали свою способность эффективно поддерживать взаимодействие сил в условиях чрезвычайной ситуации.

«Цель учений достигнута, и подтверждена надёжность системы командования и мобилизации для оперативного реагирования на любые ядерные кризисы», — говорится в сообщении.

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А ранее Северная Корея осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракеты преодолели расстояние в 800 километров, прежде чем упасть в воду.

Тимур Хингеев
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