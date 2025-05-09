Северокорейские военные отработали ядерный контрудар на учениях

Северная Корея провела учения по отработке срочного приведения всех воинских формирований к готовности к ядерному контрудару. За манёврами наблюдал сам Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын на учениях. Фото © ЦТАК

В ходе тренировок были задействованы тактическая баллистическая ракета «Хвасон-11» и мощная реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров. Военные в рамках манёвров показали свою способность эффективно поддерживать взаимодействие сил в условиях чрезвычайной ситуации.