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Регион
8 мая, 04:24

Запущенные КНДР ракеты пролетели 800 километров до падения в Японское море

КНДР запустила баллистические ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

КНДР запустила баллистические ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты преодолели расстояние 800 километров, прежде чем рухнуть в акватории Японского моря. Такое заявление распространила пресс-служба Объединённого командования начштабов Республики Корея.

По данным военных, подготовка к испытаниям ракет была заранее выявлена разведывательными службами Южной Кореи и США. Пуски оперативно отследили, а информация о них была немедленно передана союзникам, в том числе Японии.

В настоящее время проводится технический анализ траекторий, характеристик и целей запусков. Южнокорейские военные расценивают действия КНДР как очередную провокацию, которая подрывает региональную безопасность.

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Баллистические ракеты над Японским морем перепугали Южную Корею

А ранее российский атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по полигону Кура на Камчатке. Ракета успешно поразила мишень, преодолев 1,1 тысячи километров.

Андрей Васильев
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