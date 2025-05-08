Запущенные КНДР ракеты пролетели 800 километров до падения в Японское море
КНДР запустила баллистические ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones
Запущенные Северной Кореей баллистические ракеты преодолели расстояние 800 километров, прежде чем рухнуть в акватории Японского моря. Такое заявление распространила пресс-служба Объединённого командования начштабов Республики Корея.
По данным военных, подготовка к испытаниям ракет была заранее выявлена разведывательными службами Южной Кореи и США. Пуски оперативно отследили, а информация о них была немедленно передана союзникам, в том числе Японии.
В настоящее время проводится технический анализ траекторий, характеристик и целей запусков. Южнокорейские военные расценивают действия КНДР как очередную провокацию, которая подрывает региональную безопасность.
А ранее российский атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по полигону Кура на Камчатке. Ракета успешно поразила мишень, преодолев 1,1 тысячи километров.