Баллистические ракеты над Японским морем перепугали Южную Корею

Северная Корея осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Такой информацией со ссылкой на Комитет начштабов южнокорейских ВС поделилось агентство Yonhap.

Сведения о типе ракет, дальности полёта и месте их падения пока не уточняются. Власти Южной Кореи и Японии анализируют траекторию полёта и собирают дополнительную информацию о предполагаемой угрозе. Ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Запуск стал очередным эпизодом в серии испытаний вооружений, которые Пхеньян проводит на фоне растущей напряжённости в регионе. Южнокорейские военные продолжают отслеживать ситуацию в режиме реального времени совместно с международными партнёрами.