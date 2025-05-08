Баллистические ракеты над Японским морем перепугали Южную Корею
Yonhap: КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистические ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Северная Корея осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Такой информацией со ссылкой на Комитет начштабов южнокорейских ВС поделилось агентство Yonhap.
Сведения о типе ракет, дальности полёта и месте их падения пока не уточняются. Власти Южной Кореи и Японии анализируют траекторию полёта и собирают дополнительную информацию о предполагаемой угрозе. Ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.
Запуск стал очередным эпизодом в серии испытаний вооружений, которые Пхеньян проводит на фоне растущей напряжённости в регионе. Южнокорейские военные продолжают отслеживать ситуацию в режиме реального времени совместно с международными партнёрами.
Также на днях глава КНДР Ким Чен Ын посетил танкостроительный завод и ознакомился с процессом производства бронетехники. Глава государства отметил «большой прогресс в ключевых технологиях корейских танков».