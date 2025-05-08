Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 00:45

Баллистические ракеты над Японским морем перепугали Южную Корею

Yonhap: КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистические ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

КНДР запустила баллистические ракеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Северная Корея осуществила запуск сразу нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Такой информацией со ссылкой на Комитет начштабов южнокорейских ВС поделилось агентство Yonhap.

Сведения о типе ракет, дальности полёта и месте их падения пока не уточняются. Власти Южной Кореи и Японии анализируют траекторию полёта и собирают дополнительную информацию о предполагаемой угрозе. Ракеты были запущены из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

Запуск стал очередным эпизодом в серии испытаний вооружений, которые Пхеньян проводит на фоне растущей напряжённости в регионе. Южнокорейские военные продолжают отслеживать ситуацию в режиме реального времени совместно с международными партнёрами.

КНДР спустила на воду эсминец с российскими чертами и американским калибром
КНДР спустила на воду эсминец с российскими чертами и американским калибром

Также на днях глава КНДР Ким Чен Ын посетил танкостроительный завод и ознакомился с процессом производства бронетехники. Глава государства отметил «большой прогресс в ключевых технологиях корейских танков».

Андрей Васильев
  • Новости
  • КНДР
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar