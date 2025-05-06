КНДР спустила на воду эсминец с российскими чертами и американским калибром

КНДР спустила на воду новый боевой корабль «Чхве Хен», ставший крупнейшим надводным судном, построенным в стране. По информации издания «Взгляд», эксперты обратили внимание на внешнее сходство эсминца с российскими и американскими разработками.

Корабль водоизмещением 4 тысячи тонн имеет длину 144 метра и ширину 22 метра. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Основу радиоэлектронного оснащения составляет радиолокационный комплекс с четырьмя крупными антеннами, а также системы радиоэлектронной борьбы. Артиллерийская башня напоминает американскую установку Mk.45 Mod 4 калибра 127 мм. Также эсминец получил два блока вертикального пуска, способных размещать до 82 ракет пяти различных типов — по мнению аналитиков, это может включать и баллистические ракеты. В дополнение установлены зенитный ракетно-пушечный комплекс и пусковые установки для управляемых ракет с оптоволоконным наведением.