КНДР спустила на воду эсминец с российскими чертами и американским калибром
«Взгляд»: Загадочный эсминец ВМС КНДР «Чхве Хен» заставил США понервничать
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КНДР спустила на воду новый боевой корабль «Чхве Хен», ставший крупнейшим надводным судном, построенным в стране. По информации издания «Взгляд», эксперты обратили внимание на внешнее сходство эсминца с российскими и американскими разработками.
Корабль водоизмещением 4 тысячи тонн имеет длину 144 метра и ширину 22 метра. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Основу радиоэлектронного оснащения составляет радиолокационный комплекс с четырьмя крупными антеннами, а также системы радиоэлектронной борьбы. Артиллерийская башня напоминает американскую установку Mk.45 Mod 4 калибра 127 мм. Также эсминец получил два блока вертикального пуска, способных размещать до 82 ракет пяти различных типов — по мнению аналитиков, это может включать и баллистические ракеты. В дополнение установлены зенитный ракетно-пушечный комплекс и пусковые установки для управляемых ракет с оптоволоконным наведением.
Особое внимание специалистов вызвала способность КНДР — страны с ограниченными ресурсами и технической базой — создать столь сложный боевой корабль. При этом остаётся неясным, для каких целей будет использоваться эсминец. В публикации подчёркивается, что при наличии дальнобойных ракет угроза Японии и Южной Корее может исходить и с суши, тогда как размещение ракетоносных кораблей вблизи побережья США может стать для Вашингтона серьёзным вызовом.
Ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку военных в Россию «священной миссией», направленной на укрепление двусторонних связей.