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4 июня, 12:27

Политолог раскрыл, чем могут обернуться одновременные учения РФ и НАТО на Балтике

Политолог Аджамян не исключил рост числа провокаций в адрес РФ в Балтийском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kanok Sulaiman

Учения России и стран НАТО на Балтике проходят одновременно, и это может привести к эскалации. Такое мнение выразил политолог Норат Аджамян. По его словам, отношения Москвы и Североатлантического альянса остаются напряжёнными, несмотря на то, что угроза прямого столкновения в ходе учений невелика.

«Для альянса открытый конфликт не имеет никакого смысла – его устраивает стратегия, предполагающая безостановочные попытки ослабления России через украинский кризис. В то же время европейские члены НАТО постепенно наращивают военные расходы, модернизируют армии и увеличивают закупки вооружений», — подчеркнул специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Аджамян добавил, что в Балтийском море может возрасти количество провокаций против торговых кораблей РФ. Входящие в НАТО страны Прибалтики особенно после вступления Швеции и Финляндии в альянс, могут дестабилизировать обстановку. По словам эксперта, НАТО попытается превратить Балтийское море во «внутренний водоём» альянса, а это является угрозой для России. Политолог отметил, что российский флот постарается предотвратить возможную морскую блокаду и сохранить важные для логистики пути.

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Флот НАТО вышел в Балтику в разгар манёвров боевых кораблей России: МИД возмущён провокацией

Напомним, НАТО проводит в Балтийском море учения Baltops 2025. В манёврах принимают участие около 50 кораблей из разных стран альянса. При этом одновременно на Балтике с 27 мая проводит плановые учения и российский флот. В них задействованы 20 кораблей, десятки самолётов и тысячи военных. Позднее стало известно, что на Балтику зашёл эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, которые могут «достать» до Урала.

Дарья Нарыкова
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