Политолог раскрыл, чем могут обернуться одновременные учения РФ и НАТО на Балтике

Учения России и стран НАТО на Балтике проходят одновременно, и это может привести к эскалации. Такое мнение выразил политолог Норат Аджамян. По его словам, отношения Москвы и Североатлантического альянса остаются напряжёнными, несмотря на то, что угроза прямого столкновения в ходе учений невелика.

«Для альянса открытый конфликт не имеет никакого смысла – его устраивает стратегия, предполагающая безостановочные попытки ослабления России через украинский кризис. В то же время европейские члены НАТО постепенно наращивают военные расходы, модернизируют армии и увеличивают закупки вооружений», — подчеркнул специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».

Аджамян добавил, что в Балтийском море может возрасти количество провокаций против торговых кораблей РФ. Входящие в НАТО страны Прибалтики особенно после вступления Швеции и Финляндии в альянс, могут дестабилизировать обстановку. По словам эксперта, НАТО попытается превратить Балтийское море во «внутренний водоём» альянса, а это является угрозой для России. Политолог отметил, что российский флот постарается предотвратить возможную морскую блокаду и сохранить важные для логистики пути.