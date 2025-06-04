Флот НАТО вышел в Балтику в разгар манёвров боевых кораблей России: МИД возмущён провокацией
Грушко: Учения НАТО на Балтике оцениваются как подготовка к столкновениям с РФ
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Учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море рассматриваются как подготовка альянса к возможному конфликту с Россией. Москва видит в данной активности альянса отработку боевых сценариев против равнозначного соперника, которым считается РФ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Мы оцениваем военную активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией. Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развёртывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия», – сказал он ТАCC.
Грушко отметил, что характер учений, задействованные силы и поставленные задачи указывают на стремление альянса обеспечить преимущество во всех видах военных действий — на суше, в море и в воздухе. Заместитель главы МИД РФ охарактеризовал такие манёвры как крайне провокационные.
Ранее сообщалось, что одновременные учения НАТО и России в Балтийском море могут повысить риск столкновений и различных провокаций. Если флот РФ вошёл в акваторию 27 мая, то альянс начал военно-морские манёвры Baltops-2025 3 июня. Аналитики уже бьют тревогу, что может произойти опасное сближение кораблей обеих сторон.