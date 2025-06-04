Флот НАТО вышел в Балтику в разгар манёвров боевых кораблей России: МИД возмущён провокацией

Учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море рассматриваются как подготовка альянса к возможному конфликту с Россией. Москва видит в данной активности альянса отработку боевых сценариев против равнозначного соперника, которым считается РФ, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы оцениваем военную активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией. Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развёртывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия», – сказал он ТАCC.

Грушко отметил, что характер учений, задействованные силы и поставленные задачи указывают на стремление альянса обеспечить преимущество во всех видах военных действий — на суше, в море и в воздухе. Заместитель главы МИД РФ охарактеризовал такие манёвры как крайне провокационные.