На Балтику зашёл эсминец с ракетами Tomahawk, «достающими» до Урала

Эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, а также штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США будут участвовать в манёврах НАТО Baltops, они уже зашли в Балтийское море. Об этом сообщает газета «Известия».

Как объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев, Mount Whitney — это корабль, который может командовать достаточно большими соединениями кораблей и крупными операциями. При этом это достаточно частый гость на Балтике. А эсминец типа Arleigh Burke оснащён установкой вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk разных видов до 56 единиц, которые «по дальности могут достать до Урала». Также это носитель системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.