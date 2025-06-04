На Балтику зашёл эсминец с ракетами Tomahawk, «достающими» до Урала
«Известия»: На Балтику зашёл эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk
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Эсминец типа Arleigh Burke с ракетами Tomahawk, а также штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США будут участвовать в манёврах НАТО Baltops, они уже зашли в Балтийское море. Об этом сообщает газета «Известия».
Как объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев, Mount Whitney — это корабль, который может командовать достаточно большими соединениями кораблей и крупными операциями. При этом это достаточно частый гость на Балтике. А эсминец типа Arleigh Burke оснащён установкой вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk разных видов до 56 единиц, которые «по дальности могут достать до Урала». Также это носитель системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.
Напомним, НАТО проводит в Балтийском море учения Baltops 2025. В манёврах примут участие около 50 кораблей из разных стран альянса. При этом одновременно на Балтике с 27 мая проводит плановые учения и российский флот. В них задействованы 20 кораблей, десятки самолётов и тысячи военных. В МИД РФ уже заявили, что манёвры НАТО одновременно с российскими рассматриваются как подготовка альянса к возможному конфликту с РФ. Москва видит в данной активности альянса отработку боевых сценариев против равнозначного соперника.