Американский сенатор-республиканец Томми Табервилл, представляющий Алабаму, заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией из-за осознания поражения Украины.

«В этом нет сомнений, поскольку он не может одержать победу в этой войне самостоятельно. Он знает, что проигрывает», — сказал сенатор в интервью радиостанции WABC.

Табервилл также выразил мнение, что Киев сознательно провоцирует эскалацию конфликта, атакуя российские аэродромы. Он назвал Зеленского «диктатором», который создал «много проблем» Штатам. Сенатор также добавил, что до сих пор остаётся неясным, куда ушла значительная часть американских средств, выделенных Незалежной.

Республиканец выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать мирному урегулированию конфликта.

«Путин и Зеленский должны встретиться и выработать мирный план. Джо Байден не хотел этого и оставил нам проблемы, над решением которых работает Трамп», — заключил Табервилл.