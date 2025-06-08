Захарова допустила причастность НАТО к отказу Киева забирать тела погибших военных

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ забирать тела погибших украинских военнослужащих может быть личным решением Владимира Зеленского, или указанием Киеву от одного из союзников по НАТО. Дипломат написала об этом в личном телеграм-канале.