Захарова допустила причастность НАТО к отказу Киева забирать тела погибших военных
Захарова: Союзники по НАТО могли запретить Зеленскому забирать тела бойцов ВСУ
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ забирать тела погибших украинских военнослужащих может быть личным решением Владимира Зеленского, или указанием Киеву от одного из союзников по НАТО. Дипломат написала об этом в личном телеграм-канале.
Она напомнила, что согласно заявлению генерал-лейтенанта Александра Зорина, РФ ждёт официального подтверждения Киева о готовности принять тела 1212 погибших украинских военных
«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — поинтересовалась Захарова.
Напомним, изначально передача тел была запланирована на 7 июня, но Киев без предупреждения перенёс процедуру, а рефрижераторы остались в Брянской области. Сегодня представитель Минобороны РФ вновь подтвердил готовность российской стороны к передаче тел, однако вскоре появилась информация о том, что Киев может перенести её на следующую неделю.