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8 июня, 18:30

Зеленский поплакался американским журналистам, что Трамп не верит в победу Украины

Зеленский: Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью ABC.

«Я думаю, он публично говорил об этом. И я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении», — подчеркнул экс-юморист.

Зеленский добавил, что прекращение поставок американского оружия только ускорит победу России. По его словам, в этом случае конфликт закончится не только быстрее, но и с большими потерями для Украины.

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Владимир Зеленский, видимо, отчаялся в попытках склонить американского президента на свою сторону и стал позволять себе больше дерзких высказываний в адрес главы Штатов. Так, в ходе того же интервью он сокрушался, что Вашингтон решил отправить 20000 ракет на Ближний Восток, хотя предыдущий американский лидер Джо Байден обещал их Киеву. На это уже отреагировали в МИД РФ, напомнив киевскому главарю о шести тысячах тел погибших украинских военных, которые ждут, чтобы их забрали и похоронили.

Юрий Лысенко
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