Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной. Об этом главарь киевского режима заявил в интервью ABC.

«Я думаю, он публично говорил об этом. И я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении», — подчеркнул экс-юморист.