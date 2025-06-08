Зеленский горюет: 20 тысяч ракет США внезапно сменили маршрут и не доехали до Киева
Зеленский: США передали на Ближний Восток 20 тыс. ракет, предназначенных Украине
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Соединённые Штаты пересмотрели свое решение о передаче Киеву 20 тысяч ракет, предназначенных для противодействия беспилотникам. Теперь отдавать их Киеву никто не собирается, пожаловался Владимир Зеленский в беседе с ABC News.
Украина долго ждала этих поставок и надеялась, что дело выгорит, но есть небольшой нюанс: согласовано это было ещё при президенте Джо Байдене, поэтому в итоге все ракеты «уехали» не в Киев, а на Ближний Восток.
По словам Зеленского, о данном решении Вашингтона ему доложил министр обороны непосредственно в день записи интервью. Это означает, что Киев лишился значительной части ожидаемого оборонительного арсенала, критически важного для защиты от постоянных атак дронов.
Как известно, Байден, а может, и кто-то совершенно другой, ведь его подпись была в распоряжении сразу четырёх человек в Белом доме, подписал кучу документов о поддержке Украины. Намерение было таково, что даже после окончания его срока Киев будет получать помощь от США, однако теперь всё подписанное Байденом в Штатах перепроверяется и пересматривается. Вероятно, то же самое произошло и с этим указом.