Соединённые Штаты пересмотрели свое решение о передаче Киеву 20 тысяч ракет, предназначенных для противодействия беспилотникам. Теперь отдавать их Киеву никто не собирается, пожаловался Владимир Зеленский в беседе с ABC News.

Украина долго ждала этих поставок и надеялась, что дело выгорит, но есть небольшой нюанс: согласовано это было ещё при президенте Джо Байдене, поэтому в итоге все ракеты «уехали» не в Киев, а на Ближний Восток.