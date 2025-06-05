В США пересмотрят подписанные Байденом указы и меморандумы

Президент США Дональд Трамп издал меморандум, поручив юристам пересмотреть все решения, подписанные его предшественником Джо Байденом. Информация появилась на сайте Белого дома.

«В последние месяцы становится всё более очевидным, что помощники бывшего президента злоупотребляли автоподписью, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей Байдена», — заявил Трамп.

Он указал на необходимость проверить политические документы, такие как гранты на помилование, указы и президентские меморандумы, подписанные с помощью автоподписи.

Юристам Белого дома и Минюсту поручили расследовать, не было ли «сговора с целью ввести общественность в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления президентских полномочий». В меморандуме также говорится, что автоподпись Байдена стоит на тысяче документов, меняющих политику страны.