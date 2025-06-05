В США пересмотрят подписанные Байденом указы и меморандумы
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент США Дональд Трамп издал меморандум, поручив юристам пересмотреть все решения, подписанные его предшественником Джо Байденом. Информация появилась на сайте Белого дома.
«В последние месяцы становится всё более очевидным, что помощники бывшего президента злоупотребляли автоподписью, чтобы скрыть снижение когнитивных способностей Байдена», — заявил Трамп.
Он указал на необходимость проверить политические документы, такие как гранты на помилование, указы и президентские меморандумы, подписанные с помощью автоподписи.
Юристам Белого дома и Минюсту поручили расследовать, не было ли «сговора с целью ввести общественность в заблуждение относительно психического состояния Байдена и неконституционного осуществления президентских полномочий». В меморандуме также говорится, что автоподпись Байдена стоит на тысяче документов, меняющих политику страны.
Бывший президент уже отреагировал на инициативу, заявив, что сам принимал все решения во время срока. По словам Байдена, любые предположения, что это делал кто-то за него, нелепы и неверны.
Как сообщал Life.ru, ранее в США выявили четырёх сотрудников администрации Байдена, имевших доступ к системе автоподписи. Кроме того, власти США потребовали от жены Джо Байдена, Джилл, раскрыть информацию о здоровье мужа во время его президентства.