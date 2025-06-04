Автоперо раздора: Трамп разнёс Байдена за один из крупнейших скандалов в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что использование Джо Байденом автоподписи во время его президентства является самым крупным политическим скандалом, произошедшим после выборов 2020 года. Об этом он написал у себя в соцсети Truth Social.

«За исключением фальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоподпись является крупнейшим политическим скандалом в истории США», — считает Трамп.

Экс-глава государства также заявил, что Джо Байден в течение своего президентского срока не ставил подписи под документами лично. Из этого Трамп делает вывод, что фактическое управление страной осуществляли «радикальные левые лунатики», которые имели возможность использовать механизм автоподписи президента.