Автоперо раздора: Трамп разнёс Байдена за один из крупнейших скандалов в истории США
Трамп заявил, что автоперо Байдена стало крупнейшим скандалом после выборов 2020
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir
Президент США Дональд Трамп заявил, что использование Джо Байденом автоподписи во время его президентства является самым крупным политическим скандалом, произошедшим после выборов 2020 года. Об этом он написал у себя в соцсети Truth Social.
«За исключением фальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоподпись является крупнейшим политическим скандалом в истории США», — считает Трамп.
Экс-глава государства также заявил, что Джо Байден в течение своего президентского срока не ставил подписи под документами лично. Из этого Трамп делает вывод, что фактическое управление страной осуществляли «радикальные левые лунатики», которые имели возможность использовать механизм автоподписи президента.
Напомним, что ранее в США заявили, что четыре человека в Белом доме могли использовать подпись 46-го президента США Байдена даже без его ведома. Для этого они использовали автоперо, ставя подписи там, где им хотелось.