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4 июня, 11:49

Автоперо раздора: Трамп разнёс Байдена за один из крупнейших скандалов в истории США

Трамп заявил, что автоперо Байдена стало крупнейшим скандалом после выборов 2020

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Президент США Дональд Трамп заявил, что использование Джо Байденом автоподписи во время его президентства является самым крупным политическим скандалом, произошедшим после выборов 2020 года. Об этом он написал у себя в соцсети Truth Social.

«За исключением фальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоподпись является крупнейшим политическим скандалом в истории США», — считает Трамп.

Экс-глава государства также заявил, что Джо Байден в течение своего президентского срока не ставил подписи под документами лично. Из этого Трамп делает вывод, что фактическое управление страной осуществляли «радикальные левые лунатики», которые имели возможность использовать механизм автоподписи президента.

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Напомним, что ранее в США заявили, что четыре человека в Белом доме могли использовать подпись 46-го президента США Байдена даже без его ведома. Для этого они использовали автоперо, ставя подписи там, где им хотелось.

Владимир Озеров
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