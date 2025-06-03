В США начали расследование помилований, подписанных Байденом в последние дни президентства

Министерство юстиции США получило поручение проверить законность помилований, подписанных Джо Байденом в завершающие дни его президентского срока. Как сообщает Reuters, расследование будет сосредоточено на двух ключевых аспектах: оценке компетентности экс-главы Белого дома в момент принятия решений и установлении возможного использования так называемого «автопера» — механизма дублирования подписи, который мог быть применён без ведома Байдена.