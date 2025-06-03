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3 июня, 04:18

В США начали расследование помилований, подписанных Байденом в последние дни президентства

Reuters: Минюст США расследует помилования Байденом членов своей семьи

Экс-президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Экс-президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Министерство юстиции США получило поручение проверить законность помилований, подписанных Джо Байденом в завершающие дни его президентского срока. Как сообщает Reuters, расследование будет сосредоточено на двух ключевых аспектах: оценке компетентности экс-главы Белого дома в момент принятия решений и установлении возможного использования так называемого «автопера» — механизма дублирования подписи, который мог быть применён без ведома Байдена.

Прокурор по помилованиям Эд Мартин подтвердил, что проверка затронет 37 случаев замены смертной казни на пожизненное заключение, а также помилование членов семьи бывшего президента.

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Ранее комитет по надзору Палаты представителей под руководством республиканца Джеймса Комера выявил четырёх сотрудников администрации Байдена, имевших доступ к системе автоподписи. По словам Комера, личности сотрудников уже установлены.

Артём Гапоненко
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