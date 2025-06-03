В США начали расследование помилований, подписанных Байденом в последние дни президентства
Reuters: Минюст США расследует помилования Байденом членов своей семьи
Экс-президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Министерство юстиции США получило поручение проверить законность помилований, подписанных Джо Байденом в завершающие дни его президентского срока. Как сообщает Reuters, расследование будет сосредоточено на двух ключевых аспектах: оценке компетентности экс-главы Белого дома в момент принятия решений и установлении возможного использования так называемого «автопера» — механизма дублирования подписи, который мог быть применён без ведома Байдена.
Прокурор по помилованиям Эд Мартин подтвердил, что проверка затронет 37 случаев замены смертной казни на пожизненное заключение, а также помилование членов семьи бывшего президента.
Ранее комитет по надзору Палаты представителей под руководством республиканца Джеймса Комера выявил четырёх сотрудников администрации Байдена, имевших доступ к системе автоподписи. По словам Комера, личности сотрудников уже установлены.