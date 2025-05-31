«Одна конкретная таблетка»: Байден рассказал, как проходит его лечение от рака

Экс-президент США Джо Байден объявил о начале лечения от онкологического заболевания. Терапия предполагает приём специализированного медикамента. Бывший лидер Штатов также добавил, что болезнь не затронула другие органы.

«Всё сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты», — поделился он на мероприятии в Делавэре, которое было посвящено памяти погибших военнослужащих.