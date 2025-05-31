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30 мая, 23:38

«Одна конкретная таблетка»: Байден рассказал, как проходит его лечение от рака

Байден сообщил о начале курса лечения от рака простаты

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Экс-президент США Джо Байден объявил о начале лечения от онкологического заболевания. Терапия предполагает приём специализированного медикамента. Бывший лидер Штатов также добавил, что болезнь не затронула другие органы.

«Всё сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты», — поделился он на мероприятии в Делавэре, которое было посвящено памяти погибших военнослужащих.

Это первое официальное заявление политика о болезни после того, как информация стала достоянием общественности. Экс-президент уточнил, что его наблюдает известный хирург, успешно прошедший лечение рака. По его словам, прогноз остаётся благоприятным.

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Напомним, 18 мая Джо Байдену диагностировали быстро прогрессирующий рак предстательной железы. Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что фактором риска в случае экс-президента является его возраст, когда химия уже «убийственно вредна». А недавно Байден впервые появился на публике — вместе с супругой Джилл он посетил выпускной своего внука.

Тимур Хингеев
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