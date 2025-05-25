Байден впервые вышел на публику после новости о смертельном диагнозе

82-летний Джо Байден впервые появился на публике после диагноза рака простаты. Вместе с супругой Джилл Байден и другими близкими он посетил выпускной своего внука Роберта Хантера Байдена. Жена экс-президента поделилась семейным снимком в запрещённой соцсети.

«Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер, — мы так гордимся тобой», — написала Джилл Байден в своём блоге.