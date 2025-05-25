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Регион
25 мая, 06:44

Байден впервые вышел на публику после новости о смертельном диагнозе

Джо Байден посетил выпускной внука после выявления рака простаты

Джо Байден с семьёй. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / flotus46archive

Джо Байден с семьёй. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / flotus46archive

82-летний Джо Байден впервые появился на публике после диагноза рака простаты. Вместе с супругой Джилл Байден и другими близкими он посетил выпускной своего внука Роберта Хантера Байдена. Жена экс-президента поделилась семейным снимком в запрещённой соцсети.

«Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер, — мы так гордимся тобой», — написала Джилл Байден в своём блоге.

Роберт Хантер завершил обучение в средней школе Солсбери, расположенной в штате Коннектикут. Фанаты отметили, что на кадре бывший президент выглядит счастливым, а также выразили надежду на скорое выздоровление Байдена.

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Напомним, Джо Байдену диагностировали быстро прогрессирующий рак предстательной железы. Пресс-секретарь подтвердил, что опухоль имеет высокий балл по шкале Глисона — 9, что указывает на её агрессивность. Заболевание также дало метастазы в кости. Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что при таком запущенном состоянии Байдену, вероятно, осталось жить около года или полутора лет. Новость о смертельном диагнозе политика прокомментировал президент США Дональд Трамп.

Алиса Хуссаин
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