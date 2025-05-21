«Это далеко зашло»: Экс-врач Белого дома раскрыл, сколько осталось жить больному раком Байдену
Экс-врач Белого дома Джексон: Байдену осталось жить от 12 до 18 месяцев
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Бывший президент США Джо Байден, у которого выявили агрессивную форму рака, может не прожить и двух лет, заявил экс-врач Белого дома и ныне конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. В беседе с изданием Washington Free Beacon Джексон подчеркнул, что «часы Байдена уже тикают».
«Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они смогут эффективно лечить это заболевание, и знаете, он проживёт ещё много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание», — заявил он.
Напомним, что у 82-летнего Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в костную ткань. Отметим, что заболевание имеет агрессивную форму, однако оно восприимчиво к гормональной терапии, поэтому шансы на выздоровление всё же есть. Новость о диагнозе экс-лидера Штатов прокомментировал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.