«Это далеко зашло»: Экс-врач Белого дома раскрыл, сколько осталось жить больному раком Байдену

Бывший президент США Джо Байден, у которого выявили агрессивную форму рака, может не прожить и двух лет, заявил экс-врач Белого дома и ныне конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. В беседе с изданием Washington Free Beacon Джексон подчеркнул , что «часы Байдена уже тикают».

«Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они смогут эффективно лечить это заболевание, и знаете, он проживёт ещё много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание», — заявил он.