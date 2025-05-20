Жену Байдена захотели засудить из-за его болезни
NYT: Джилл Байден грозит дело о жестоком обращении с мужем
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Министерство юстиции США планирует подать в суд на Джилл Байден в связи с тем, что у её мужа, бывшего президента Джо Байдена, диагностировали рак простаты. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя ведомства.
Министерство утверждает, что, несмотря на осведомлённость о состоянии здоровья своего мужа, Джилл продолжала настаивать на его участии в президентской гонке 2024 года. В связи с этим ей грозит обвинение в «жестоком обращении с пожилыми людьми», которое является уголовно наказуемым в Штатах.
«Высокопоставленный чиновник Минюста предложил предъявить Джилл Байден уголовные обвинения в «жестоком обращении с пожилыми людьми» за то, что она не раскрыла то, что знала о проблемах со здоровьем своего мужа», — говорится в публикации.
Известно, что Джилл Байден решительно выступала против снятия своего мужа с предвыборной гонки и настаивала на его выдвижении, несмотря на неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом летом прошлого года.
На днях стало известно, что у Байдена нашли рак простаты. Несмотря на наличие метастазов в костях, существует вероятность положительного ответа на гормональную терапию. Семья бывшего президента США в настоящее время изучает доступные варианты лечения. Нынешний американский лидер Дональд Трамп на новость о болезни Байдена отреагировал по-доброму, пожелав ему скорейшего выздоровления.