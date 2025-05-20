Жену Байдена захотели засудить из-за его болезни

Министерство юстиции США планирует подать в суд на Джилл Байден в связи с тем, что у её мужа, бывшего президента Джо Байдена, диагностировали рак простаты. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя ведомства.

Министерство утверждает, что, несмотря на осведомлённость о состоянии здоровья своего мужа, Джилл продолжала настаивать на его участии в президентской гонке 2024 года. В связи с этим ей грозит обвинение в «жестоком обращении с пожилыми людьми», которое является уголовно наказуемым в Штатах.

«Высокопоставленный чиновник Минюста предложил предъявить Джилл Байден уголовные обвинения в «жестоком обращении с пожилыми людьми» за то, что она не раскрыла то, что знала о проблемах со здоровьем своего мужа», — говорится в публикации.

Известно, что Джилл Байден решительно выступала против снятия своего мужа с предвыборной гонки и настаивала на его выдвижении, несмотря на неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом летом прошлого года.