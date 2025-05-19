«Убийственно вредно»: Врач анекдотом оценил шансы Джо Байдена, у которого нашли рак
Врач Звонков: В возрасте Байдена химиотерапия убийственно вредна
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArChe1993
Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого выявлена агрессивная форма рака простаты, скорее всего, проведут операцию, чтобы убрать первоисточник онкологии, а затем, если медики одобрят и оценят все риски, он пройдёт «химию». Такой прогноз в беседе с Life.ru дал врач-терапевт Андрей Звонков.
Я думаю, что в ближайшее время уберут первоисточник рака, чтобы дальше не метастазировал. А потом проведут химию и перебьют все метастазы. Но если позволит его организм: всё-таки он уже старенький. Решать будут специалисты, онкологи и химиотерапевты, какие у него шансы выжить после всех манипуляций. Потому что химиотерапия убивает не только рак, но и человека, а у Байдена и без рака шансы умереть не самые низкие.
Звонков отметил, что у Байдена действительно очень агрессивная форма рака: такие новообразования очень быстро метастазируют и растут. Но они также очень быстро умирают от химии. Фактор риска в случае экс-президента США — это его возраст, когда химия уже «убийственно вредна», но, по мнению Звонкова, за Байдена «поборются».
«На эту тему даже вспомнился анекдот. Два врача стоят около постели больного, один докладывает, что принял пациента, второй принимает у него этого пациента. Стоят, думают, один говорит: «Ну что, будем лечить или пусть живёт?» — пошутил терапевт.
Напомним, что медики диагностировали у 82-летнего Джо Байдена агрессивный рак простаты с метастазами в кости. Однако эта форма заболевания считается чувствительной к гормональному лечению, что даёт надежду на эффективную терапию. Сейчас экс-президент США и его родственники изучают возможные способы лечения и обсуждают дальнейшие шаги с врачами.