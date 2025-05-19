«Убийственно вредно»: Врач анекдотом оценил шансы Джо Байдена, у которого нашли рак

Я думаю, что в ближайшее время уберут первоисточник рака, чтобы дальше не метастазировал. А потом проведут химию и перебьют все метастазы. Но если позволит его организм: всё-таки он уже старенький. Решать будут специалисты, онкологи и химиотерапевты, какие у него шансы выжить после всех манипуляций. Потому что химиотерапия убивает не только рак, но и человека, а у Байдена и без рака шансы умереть не самые низкие.