«Желаем скорейшего и успешного выздоровления»: Трамп отреагировал на диагноз Байдена

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие своему предшественнику Джо Байдену, у которого ранее диагностировали рак простаты. Сообщение с пожеланиями выздоровления республиканец опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые тёплые пожелания (супруге экс-президента. — Прим. Life.ru) Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал хозяин Белого дома.