«Желаем скорейшего и успешного выздоровления»: Трамп отреагировал на диагноз Байдена
Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после диагностирования рака
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие своему предшественнику Джо Байдену, у которого ранее диагностировали рак простаты. Сообщение с пожеланиями выздоровления республиканец опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые тёплые пожелания (супруге экс-президента. — Прим. Life.ru) Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал хозяин Белого дома.
Напомним, что медики диагностировали у Байдена рак простаты с метастазами в кости. Отмечается, что форма заболевания считается агрессивной, но чувствительной к гормональному лечению. Это даёт надежду на эффективную терапию.