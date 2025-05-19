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18 мая, 22:48

«Желаем скорейшего и успешного выздоровления»: Трамп отреагировал на диагноз Байдена

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после диагностирования рака

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие своему предшественнику Джо Байдену, у которого ранее диагностировали рак простаты. Сообщение с пожеланиями выздоровления республиканец опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы с Меланией опечалены недавним медицинским диагнозом Джо Байдена. Мы выражаем самые тёплые пожелания (супруге экс-президента. — Прим. Life.ru) Джилл и его семье и желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал хозяин Белого дома.

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Напомним, что медики диагностировали у Байдена рак простаты с метастазами в кости. Отмечается, что форма заболевания считается агрессивной, но чувствительной к гормональному лечению. Это даёт надежду на эффективную терапию.

Андрей Васильев
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