Риски онкопатологий: Россияне начали активнее интересоваться диагностикой заболеваний

В последние годы наблюдается рост информированности и настороженности населения по поводу онкологических заболеваний, рассказала в интервью радио Sputnik Эльмира Кутуева, глава отдела развития компании, занимающейся поставщикой медицинских изделий. По её словам, в 2025 году был зафиксирован высокий спрос на исследования в данной области.

При этом медицинские и диагностические центры разрабатывают новые скрининговые программы, позволяющие быстро оценить состояние всех систем организма. Также растёт спрос на современные расходные материалы. Эксперт подчеркнула, что генетические исследования становятся всё более популярными, потому что люди начали активнее интересоваться потенциальной предрасположенностью к различным недугам.

Так, в рамках ОМС россияне могут сдать биохимический и общий анализ крови. Однако для узкоспециализированных исследований, например, в области гематологии, муниципальные поликлиники и больницы иногда направляют пациентов в крупные диагностические или специализированные лаборатории.