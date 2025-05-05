Врач объяснил ценность нового препарата для восстановления после инсульта

Разработанный американскими учёными препарат DDL-920, который должен помочь в процессе восстановления двигательной функции после инсульта, является лишь одним из перспективных направлений, полагает заведующий подстанцией скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве, организатор здравоохранения, врач высшей категории Александр Стадник.

«Говорить, что в ближайшее время мы увидим этот препарат или его аналоги на полках аптек, слишком поспешно. Медицинское сообщество достаточно скептически относится к таким заявлениям, потому что этот препарат находится даже не в клинических испытаниях», — отметил собеседник 360.ru.

По его словам, в перспективе разработка может помочь не только при инсультах, но и при болезни Альцгеймера или иных психиатрических расстройствах. Эксперт подчеркнул, что препарат воздействует на гаммоаминомасляную кислоту и восстанавливает гамма-осцилляции, что способствует увеличению нейронов и улучшению межнейронных связей.