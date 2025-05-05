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5 мая, 08:22

«Врачи морочили голову»: Доктор Мясников развеял распространённый миф о холестерине

Врач Мясников: Повышенный холестерин не всегда лечится статинами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в рамках своей программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» затронул тему повышенного холестерина. Медик развеял распространённое заблуждение.

«Мы, врачи, я лично вам морочил голову на протяжении многих лет, когда говорил: «Повышенный холестерин — пейте статины. Они снижают риски инфарктов, инсультов на 30-40 процентов, колоссально, ура». А потом всё оказалось не так однозначно», — признался Мясников.

Доктор пояснил, что высокий уровень холестерина иногда обусловлен совершенно иными факторами, не связанными напрямую с питанием или образом жизни, например, дисфункцией щитовидной железы. В подобной ситуации, по его словам, назначение статинов не только не решит основную проблему, но и может спровоцировать ухудшение состояния пациента, проявляющееся, в частности, мышечной слабостью.

Более того, как отметил Мясников, решение о необходимости приёма статинов должно приниматься с учётом общего состояния здоровья человека и его привычек. Он привёл пример: если у пациента отсутствуют вредные привычки, а показатели сахара в крови и артериального давления находятся в пределах нормы, то даже при повышенном холестерине медикаментозное лечение статинами может оказаться излишним.

Американец сел на диету из масла и сыра, и из его сосудов начал вытекать холестерин
Американец сел на диету из масла и сыра, и из его сосудов начал вытекать холестерин

Ранее врач сообщил, что жир, содержащийся в колбасах, повышает уровень холестерина в крови и провоцирует болезни сердца. Регулярное употребление колбасных изделий особенно опасно будет для детей, чей организм особенно чувствителен к вредным добавкам.

Владимир Озеров
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