Американец сел на диету из масла и сыра, и из его сосудов начал вытекать холестерин
DM: «Плотоядная» диета привела к утечке холестерина из сосудов жителя США
Житель Флориды столкнулся с необычным и пугающим последствием своей диеты — из его кровеносных сосудов начал просачиваться холестерин. Об этом сообщает издание Daily Mail.
40-летний мужчина придерживался исключительно «плотоядной» диеты в течение восьми месяцев. Его рацион состоял только из животных продуктов, таких как жирное мясо, рыба, яйца, сыр и сливочное масло. Ежедневно он употреблял около четырёх килограммов такой пищи.
Проблемы начались, когда на ладонях, локтях и стопах пациента появились жёлтые полосы под кожей. Он обратился к врачам, которые обнаружили, что уровень холестерина в его крови был более 1000 миллиграммов на децилитр — это в пять раз выше нормы.
Медики пояснили, что избыточный холестерин начал просачиваться через стенки сосудов и скапливаться под кожей, формируя видимые полосы. Несмотря на то, что сами полосы безопасны, такой уровень холестерина несёт серьёзный риск для здоровья, включая повышенную вероятность инфаркта или инсульта.
Ранее Life.ru писал об опасности диеты «Шесть лепестков». Суть подобного подхода к питанию заключается в том, что определённому дню недели соответствует свой вид продукта. Однако, по словам специалиста, такое разграничение подходит далеко не всем. У некоторых людей из-за этого может возникать дефицит необходимых витаминов и минералов.
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