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25 января, 18:21

Американец сел на диету из масла и сыра, и из его сосудов начал вытекать холестерин

DM: «Плотоядная» диета привела к утечке холестерина из сосудов жителя США

Житель Флориды столкнулся с необычным и пугающим последствием своей диеты — из его кровеносных сосудов начал просачиваться холестерин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

40-летний мужчина придерживался исключительно «плотоядной» диеты в течение восьми месяцев. Его рацион состоял только из животных продуктов, таких как жирное мясо, рыба, яйца, сыр и сливочное масло. Ежедневно он употреблял около четырёх килограммов такой пищи.

Проблемы начались, когда на ладонях, локтях и стопах пациента появились жёлтые полосы под кожей. Он обратился к врачам, которые обнаружили, что уровень холестерина в его крови был более 1000 миллиграммов на децилитр — это в пять раз выше нормы.

Медики пояснили, что избыточный холестерин начал просачиваться через стенки сосудов и скапливаться под кожей, формируя видимые полосы. Несмотря на то, что сами полосы безопасны, такой уровень холестерина несёт серьёзный риск для здоровья, включая повышенную вероятность инфаркта или инсульта.

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Ранее Life.ru писал об опасности диеты «Шесть лепестков». Суть подобного подхода к питанию заключается в том, что определённому дню недели соответствует свой вид продукта. Однако, по словам специалиста, такое разграничение подходит далеко не всем. У некоторых людей из-за этого может возникать дефицит необходимых витаминов и минералов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Анатолий Цейко
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