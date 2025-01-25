Американец сел на диету из масла и сыра, и из его сосудов начал вытекать холестерин

Житель Флориды столкнулся с необычным и пугающим последствием своей диеты — из его кровеносных сосудов начал просачиваться холестерин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

40-летний мужчина придерживался исключительно «плотоядной» диеты в течение восьми месяцев. Его рацион состоял только из животных продуктов, таких как жирное мясо, рыба, яйца, сыр и сливочное масло. Ежедневно он употреблял около четырёх килограммов такой пищи.

Проблемы начались, когда на ладонях, локтях и стопах пациента появились жёлтые полосы под кожей. Он обратился к врачам, которые обнаружили, что уровень холестерина в его крови был более 1000 миллиграммов на децилитр — это в пять раз выше нормы.

Медики пояснили, что избыточный холестерин начал просачиваться через стенки сосудов и скапливаться под кожей, формируя видимые полосы. Несмотря на то, что сами полосы безопасны, такой уровень холестерина несёт серьёзный риск для здоровья, включая повышенную вероятность инфаркта или инсульта.