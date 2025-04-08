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8 апреля, 15:26

Врач назвал колбасу фаршем с солью и раскрыл её главную опасность

Врач Умнов: Жир в колбасе повышает холестерин в крови, провоцируя болезни сердца

Колбасы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Колбасы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass

Регулярное употребление колбасных изделий может серьезно подорвать здоровье, предупреждает преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Основная опасность кроется в многочисленных добавках и низком качестве сырья, используемого при производстве.

«Колбаса, если грубо говорить, это фарш с солью, подвергшийся различным обработкам, после чего благодаря оболочке получает вытянутую форму. Вряд ли многие граждане питаются колбасой из самых натуральных компонентов. <...> Жировые вкрапления могут повышать холестерин в крови, что ведет к сердечно-сосудистым отклонениям, а также повышает риск ожирения и развития сахарного диабета», — объяснил врач в беседе с NEWS.ru.

Такой состав продукта несёт серьёзные риски для здоровья:

  • Повышение уровня холестерина из-за жировых добавок;
  • Развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Увеличение риска ожирения и сахарного диабета;
  • Нарушение работы печени и поджелудочной железы;
  • Возможность механического повреждения стенок органов;
  • Развитие мочекаменной болезни;
  • Повышение артериального давления из-за избытка соли;
  • Раздражение ЖКТ специями, ведущее к гастритам и язвам.

Особенно опасно регулярное употребление колбасных изделий для детей, чей организм особенно чувствителен к вредным добавкам. Эксперт рекомендует максимально ограничить колбасу в рационе, отдавая предпочтение натуральным мясным продуктам.

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К предупреждению медика стоит отнестись серьёзно: ранее Life.ru выяснил, что в товарах российских производителей обнаружили опасную для здоровья добавку — мясной клей. Проблемы выявились в твороге «Русмолпродукта» и «Время му», творожной массе с изюмом «Курское молоко, а ещё в сардельках ООО «Кузьминки» и варёной колбасе с молоком от «Анком».

Юрий Лысенко
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