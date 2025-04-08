Врач назвал колбасу фаршем с солью и раскрыл её главную опасность
Врач Умнов: Жир в колбасе повышает холестерин в крови, провоцируя болезни сердца
Колбасы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semiglass
Регулярное употребление колбасных изделий может серьезно подорвать здоровье, предупреждает преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Основная опасность кроется в многочисленных добавках и низком качестве сырья, используемого при производстве.
«Колбаса, если грубо говорить, это фарш с солью, подвергшийся различным обработкам, после чего благодаря оболочке получает вытянутую форму. Вряд ли многие граждане питаются колбасой из самых натуральных компонентов. <...> Жировые вкрапления могут повышать холестерин в крови, что ведет к сердечно-сосудистым отклонениям, а также повышает риск ожирения и развития сахарного диабета», — объяснил врач в беседе с NEWS.ru.
Такой состав продукта несёт серьёзные риски для здоровья:
- Повышение уровня холестерина из-за жировых добавок;
- Развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
- Увеличение риска ожирения и сахарного диабета;
- Нарушение работы печени и поджелудочной железы;
- Возможность механического повреждения стенок органов;
- Развитие мочекаменной болезни;
- Повышение артериального давления из-за избытка соли;
- Раздражение ЖКТ специями, ведущее к гастритам и язвам.
Особенно опасно регулярное употребление колбасных изделий для детей, чей организм особенно чувствителен к вредным добавкам. Эксперт рекомендует максимально ограничить колбасу в рационе, отдавая предпочтение натуральным мясным продуктам.
К предупреждению медика стоит отнестись серьёзно: ранее Life.ru выяснил, что в товарах российских производителей обнаружили опасную для здоровья добавку — мясной клей. Проблемы выявились в твороге «Русмолпродукта» и «Время му», творожной массе с изюмом «Курское молоко, а ещё в сардельках ООО «Кузьминки» и варёной колбасе с молоком от «Анком».