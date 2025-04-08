Врач назвал колбасу фаршем с солью и раскрыл её главную опасность

Регулярное употребление колбасных изделий может серьезно подорвать здоровье, предупреждает преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Основная опасность кроется в многочисленных добавках и низком качестве сырья, используемого при производстве.

«Колбаса, если грубо говорить, это фарш с солью, подвергшийся различным обработкам, после чего благодаря оболочке получает вытянутую форму. Вряд ли многие граждане питаются колбасой из самых натуральных компонентов. <...> Жировые вкрапления могут повышать холестерин в крови, что ведет к сердечно-сосудистым отклонениям, а также повышает риск ожирения и развития сахарного диабета», — объяснил врач в беседе с NEWS.ru.

Такой состав продукта несёт серьёзные риски для здоровья:

Повышение уровня холестерина из-за жировых добавок;

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний;

Увеличение риска ожирения и сахарного диабета;

Нарушение работы печени и поджелудочной железы;

Возможность механического повреждения стенок органов;

Развитие мочекаменной болезни;

Повышение артериального давления из-за избытка соли;

Раздражение ЖКТ специями, ведущее к гастритам и язвам.

Особенно опасно регулярное употребление колбасных изделий для детей, чей организм особенно чувствителен к вредным добавкам. Эксперт рекомендует максимально ограничить колбасу в рационе, отдавая предпочтение натуральным мясным продуктам.