Назван самый любимый бутерброд россиян

Россияне чаще всего едят бутерброды с колбасой, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на опрос. Кроме того, выяснилось, что большая часть опрошенных считают закуску правильным перекусом.

По результатам опроса, почти половина респондентов (45%) едят бутерброды как минимум несколько раз в неделю. Каждый пятый россиянин (22%) включает эту закуску в свой ежедневный рацион, а треть опрошенных (26%) ест их несколько раз в месяц. Лишь 2% участников опроса сообщили, что полностью исключили бутерброды из своего питания.

Наиболее популярным видом колбасы для бутербродов среди россиян является варёная колбаса, такая как «Докторская», «Молочная» и «Любительская», которую предпочитают 62% опрошенных. Второе место занимает варёно-копчёная колбаса (например, «Сервелат», «Московская», «Королевская»), которую выбирает каждый третий респондент (36%). Далее следуют сырокопчёная колбаса (прошутто, сервелат и др.) и полукопчёная колбаса («Краковская», «Кремлёвская»), которые упомянули 26% и 25% участников соответственно.

Более трети респондентов (32%) подтвердили известный факт о том, что бутерброды часто падают маслом вниз. Они утверждают, что это происходит практически при каждом падении. В то же время 15% опрошенных считают, что такая ситуация случается крайне редко, а 8% уверены, что масло никогда не оказывается внизу.

В ходе исследования респонденты также поделились мнением о вредности бутербродов. Лишь 9% участников однозначно считают их нездоровой пищей. Более половины (57%) отметили, что при правильном выборе ингредиентов такая закуска может быть полезной. 22% россиян полагают, что вред или польза зависят от конкретного бутерброда и времени его употребления.

Наиболее распространённой альтернативой колбасе в бутербродах является сыр, который едят с хлебом 87% опрошенных. На втором месте находятся овощи и зелень (41%), затем филе курицы или индейки (37%) и рыба (34%). В списке популярных заменителей колбасы также фигурируют яйца (29%), намазки вроде хумуса и форшмака (22%), а также ореховая паста (18%). Только 16% респондентов предпочитают красную или чёрную икру вместо колбасы.

Аналитики также выяснили, какие необычные рецепты бутербродов нравятся россиянам. Респонденты упомянули закуски с такими ингредиентами, как сливы, персики и фисташки, а также бутерброды с морковью по-корейски и яйцом пашот, творожным сыром и черносливом. Среди других оригинальных сочетаний были названы бутерброды с икрой и шоколадом, сметаной и сгущённым молоком, а также листьями одуванчиков.