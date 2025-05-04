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4 мая, 17:34

Пенсионерам назвали 4 типа тренировок для здорового старения

Геронтолог Прощаев: Для здорового старения важно сочетание 4 типов тренировок

Пенсионерка тренируется. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Пенсионерка тренируется. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Для здорового старения важно сочетание четырёх типов тренировок: аэробных, силовых, упражнений на баланс и растяжки. Лишь комплексный подход к физической активности поможет пенсионерам сохранить здоровье, уверен врач-гериатр, геронтолог Кирилл Прощаев.

«Важно двигаться каждую свободную минуту. Например, подняться на пятый этаж по лестнице, а не на лифте, пройти «лишнюю» троллейбусную остановку пешком, поставить урну в офисе как можно дальше», — рекомендовал доктор медицинских наук.

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Он подчеркнул, что аэробные нагрузки, например, бег, плавание и езда на велосипеде тренируют сердечно-сосудистую систему, а также снижают риск инфарктов и инсультов. В свою очередь силовые тренировки помогают предотвратить возрастную потерю массы и функции мышц.

Собеседник «Газеты.ru» указал на важность тренировок для развития баланса, потому что с возрастом увеличивается риск падений, а способность поддерживать равновесие может ухудшаться. Для пожилых людей плохая координация движений и падения особенно опасны из-за снижения плотности костной ткани.

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Ранее россияне назвали пять факторов, которые мешают заниматься фитнесом. Так, 37% опрошенных отказываются от тренировок из-за усталости и занятости на работе. Кроме того, россияне назвали главное условие для занятий спортом. К примеру, 49% респондентов займутся спортом при наличии фитнес-центра у себя в ЖК.

Борис Эльфанд
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