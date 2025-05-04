Пенсионерам назвали 4 типа тренировок для здорового старения

Для здорового старения важно сочетание четырёх типов тренировок: аэробных, силовых, упражнений на баланс и растяжки. Лишь комплексный подход к физической активности поможет пенсионерам сохранить здоровье, уверен врач-гериатр, геронтолог Кирилл Прощаев.

«Важно двигаться каждую свободную минуту. Например, подняться на пятый этаж по лестнице, а не на лифте, пройти «лишнюю» троллейбусную остановку пешком, поставить урну в офисе как можно дальше», — рекомендовал доктор медицинских наук.

Он подчеркнул, что аэробные нагрузки, например, бег, плавание и езда на велосипеде тренируют сердечно-сосудистую систему, а также снижают риск инфарктов и инсультов. В свою очередь силовые тренировки помогают предотвратить возрастную потерю массы и функции мышц.

Собеседник «Газеты.ru» указал на важность тренировок для развития баланса, потому что с возрастом увеличивается риск падений, а способность поддерживать равновесие может ухудшаться. Для пожилых людей плохая координация движений и падения особенно опасны из-за снижения плотности костной ткани.