Россияне назвали пять факторов, которые мешают заниматься фитнесом

37% россиян не занимаются фитнесом из-за усталости (37%), занятости на работе (30%), лени (20%), нехватки средств на занятия и отсутствия подходящей программы тренировок (по 6%), свидетельствуют результаты исследования федеральной сети фитнес-клубов, которые публикует газета «Известия».

«Добавление физической активности в распорядок дня — это не только вклад в здоровье, но и профилактика метаболического синдрома, гипертонии, атеросклероза и даже диабета», — объяснила важность занятий фитнес-тренер Алёна Аверьянова.

Тем не менее усталость зачастую создаёт замкнутый круг: без регулярной физической активности уровень энергии снижается, а утомляемость возрастает. Кстати, в Москве забота о здоровье стоит на первом месте для 68% жителей, что значительно выше, чем в регионах.

В столице более высокий темп жизни и уровень стресса, поэтому горожане вынуждены внимательно следить за своим самочувствием, чтобы справляться с ежедневными нагрузками. Кроме того, в Москве представлен более широкий выбор занятий.

Наиболее распространенной причиной невнимательного отношения к здоровью в Москве стало отсутствие свободного времени (22%), тогда как в регионах финансовые трудности оказались на первом месте (до 23% респондентов в Санкт-Петербурге, Поволжье, Сибири, Тюмени и Алтайском крае).