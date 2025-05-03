Россияне назвали пять факторов, которые мешают заниматься фитнесом
Опрос: 37% россиян не занимаются фитнесом из-за усталости и занятости на работе
Девушка в фитнес-клубе. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
37% россиян не занимаются фитнесом из-за усталости (37%), занятости на работе (30%), лени (20%), нехватки средств на занятия и отсутствия подходящей программы тренировок (по 6%), свидетельствуют результаты исследования федеральной сети фитнес-клубов, которые публикует газета «Известия».
«Добавление физической активности в распорядок дня — это не только вклад в здоровье, но и профилактика метаболического синдрома, гипертонии, атеросклероза и даже диабета», — объяснила важность занятий фитнес-тренер Алёна Аверьянова.
Тем не менее усталость зачастую создаёт замкнутый круг: без регулярной физической активности уровень энергии снижается, а утомляемость возрастает. Кстати, в Москве забота о здоровье стоит на первом месте для 68% жителей, что значительно выше, чем в регионах.
В столице более высокий темп жизни и уровень стресса, поэтому горожане вынуждены внимательно следить за своим самочувствием, чтобы справляться с ежедневными нагрузками. Кроме того, в Москве представлен более широкий выбор занятий.
Наиболее распространенной причиной невнимательного отношения к здоровью в Москве стало отсутствие свободного времени (22%), тогда как в регионах финансовые трудности оказались на первом месте (до 23% респондентов в Санкт-Петербурге, Поволжье, Сибири, Тюмени и Алтайском крае).
Ранее россияне назвали главное условие для занятий спортом. Так, 49% респондентов займутся спортом при наличии фитнес-центра у себя в ЖК. А для 36% важен вид спортивных объектов, таких как беговая дорожка, фитнес-зал или воркаут-зона.