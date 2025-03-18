День тяжёлый: Life.ru узнал, сколько россиян начинают новую жизнь с понедельника

Кажется, что каждый понедельник мы начинаем новую жизнь: бросаем курить, записываемся в спортзал и пытаемся правильно питаться. Но сколько раз эти попытки остаются лишь мечтами? В распоряжении Life.ru оказались результаты опроса россиян, показавшего, в каких городах жители чаще всего обещают себе начать жизнь с понедельника и как много было таких попыток.

Участие в опросе, который провела для нас фитнес-сеть DDX Fitness, приняли более двух тысяч человек из всех регионов России. Выяснилось, что каждый третий россиянин (32,8%) начинает новую жизнь сразу, как только возникает такое желание. Многие (32,1%) начинают с понедельника чуть ли не каждую неделю. Однако есть и те (26%), кто честно признался, что делает это «слишком часто». Лидерами по количеству попыток начать новую жизнь стали жители мегаполисов — Москвы (31,56%) и Санкт-Петербурга (37,50%), а также трудолюбивые сибиряки (33,33%), предприимчивые люди Поволжья (36,63%) и суровые уральцы (21,74%).

Все ли начинают новую жизнь с понедельника?

Как показал опрос, большинство респондентов (32,5%), как и положено, выбирают для этого понедельник. Но встречаются и настоящие бунтари. Некоторые россияне (11%) предпочитают начинать новую жизнь с воскресенья, чтобы, так сказать, «разогреться» перед понедельником. Другие (3,3%) выбирают среду, называя её «маленькой пятницей». Видимо, рассчитывают, что к пятнице всё равно сорвутся, так хоть в среду поживут правильно. А самые отчаянные (3,2%) ждут пятницы.

Но как долго россияне выдерживают этот натиск решимости?

Статистика, конечно, не всегда радует, но и здесь есть свои рекордсмены. Сибиряки, как всегда, на высоте: каждый пятый (23,19%) держится от месяца до полугода. Суровый климат закаляет не только тело, но и характер! А вот жители Поволжья, увы, сдаются быстрее всех: (15,84%) бросают свои цели уже в первую неделю. Но не всё так печально! Петербуржцы доказывают, что оптимизм — это сила: 45% из них заявляют: «Я всё ещё в процессе!». И это главное — не останавливаться, даже если путь кажется долгим.

По результатам исследования, нам удалось составить ТОП полезных привычек, которые россияне хотят внедрить в свою жизнь. Выглядит он так: правильное питание (40,9%), прекращение откладывания дел (31,3%), начало тренировок (19%) и отказ от курения (8,8%).

Что мотивирует россиян на изменения в жизни?

Больше всего попыток начать всё с чистого листа наблюдается у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве каждый третий (33,16%) житель чаще всего начинает новую жизнь с понедельника, а в Санкт-Петербурге эта цифра немного выше — (37,5%). Для почти половины москвичей и петербуржцев (42,76%) главной мотивацией к переменам становится просмотр вдохновляющего фильма. Однако не все готовы менять жизнь к лучшему: (34,54%) москвичей и (41,45%) петербуржцев признались, что никогда не пытались начать с чистого листа. А если и начинали с понедельника, то их сила воли заканчивалась быстрее, чем наступал вторник.

Те, кто всё же стремится к изменениям, чаще всего ставят перед собой такие цели: начать заниматься спортом (41,79% в Москве и 32% в Санкт-Петербурге), перейти на правильное питание (41,79% в Москве и 32,41% в Санкт-Петербурге) и перестать откладывать дела на потом (37,41% в Москве). Тем не менее, почти половина (47%) тех, кто пытается начать новую жизнь, признаётся, что срывается из-за того, что «жизнь вносит свои коррективы».

В Сибири больше всего людей стремятся начать заниматься спортом (31,88%), тогда как среди жителей Урала таких меньше всего (15%). Среди сибиряков каждый третий (33,33%) начинает новую жизнь с понедельника, предварительно посмотрев вдохновляющий фильм (37,68%). Однако суровые жизненные обстоятельства (49,28%) и недостаток силы воли (31,88%) часто становятся препятствием на пути к достижению целей, например, начать правильно питаться (34,78%).

«Проблема в том, что мозг получает свою порцию дофамина от самой мысли: «Я решил начать». Но дальше дело часто не идет, потому что конкретных планов и задач не ставится. Остается только иллюзия, что «главное — ввязаться, а там разберёмся». Но, как показывает практика, такой подход не работает. Без четкого плана и следующих шагов «понедельник» так и останется днем обещаний, а не действий», — комментирует тренер DDX Дмитрий Гончаров.

В Поволжье местные жители (41%) начинают правильно питаться с понедельника. Другие (27,72%) для начала новой жизни выбирают среду, чтобы перестать откладывать дела на потом.