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24 января, 05:00

Игры и спорт: Life.ru узнал, полностью ли Интернет вытеснил телевизоры из жизни россиян

Опрос: Больше половины россиян уверены, что телевизоры не теряют популярности

Развитие стриминговых сервисов оказало значительное влияние на телевидение. Всё больше пользователей предпочитают онлайн-платформы эфирным каналам, что способствует росту популярности Smart TV. Однако различные блокировки интернет-ресурсов вряд ли позволят вытеснить настенные устройста до конца.

Эксперты бренда бытовой техники и электроники HYUNDAI предоставили Life.ru результаты исследования, которые показали, что телевизоры всё ещё пользуются популярностью. Так ответили 59% респондентов. А для 42% телевизор является главным атрибутом семейного отдыха. Но 38% участников опроса уже успешно заменяют их компьютерами и ноутбуками.

Самым популярным телевизионным контентом остаются фильмы и сериалы: 59% используют функционал Smart TV и оформляют подписки в онлайн-кинотеатрах, половина опрошенных смотрит эфирное ТВ, а 48% приобретают телевизор, чтобы включать на нём детям мультфильмы.

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Заходят устройства и любителям видеоигр, 28% из которых играют на больших экранах. Каждый пятый (22%) использует телевизор для просмотра спортивных мероприятий. При этом более 37% людей включают телевизор фоном.

А вот новогодние шоу уже практически никому не нужны, выяснил Life.ru ранее. Только каждый десятый планировал включать ТВ под начало 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Yuganov Konstantin

Ольга Годуненко
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