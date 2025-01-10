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10 января, 08:20

Поездки и спорт или оливье перед телевизором? Россияне рассказали, на что потратили 11 выходных

Kp.ru: 50% россиян все праздничные дни провели у телевизора

В этом году новогодние праздники длились 11 дней. За это время россияне могли сделать множество дел: встретиться с друзьями, навестить близких родственников в других городах и даже устроить себе мини-путешествие в тёплые края. Однако, как показали результаты опроса, половина жителей страны даже не выходила из дома, пишет kp.ru.

Респонденты заявили, что в период праздников им хотелось просто отдохнуть. Поэтому они валялись на диване, ели вкусные новогодние салаты и смотрели телевизор. Некоторые и вовсе посвятили длинные выходные долгожданному сну.

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Другая же половина опрошенных провела первые дни 2025 года более продуктивно и насыщенно. Например, 13% сообщили, что ездили в гости к родным и друзьям. 6% рассказали, что на каникулах путешествовали: кто-то посетил соседние города, а кто-то другие страны. 4% занимались бытовыми делами, устроив небольшой ремонт и завершив то, на что в рабочие будни не хватало сил и времени. 3% в праздники много гуляли, ездили на природу, катались на коньках и лыжах, ходили в театры, водили детей на ёлки и другое.

Интересно, что 10% россиян заявили, что отдыхают и сейчас, поскольку решили продлить себе отдых и взяли несколько отпускных дней. А вот 14%, наоборот, отметили, что им не удалось отдохнуть, так как в Новый год работали.

Ранее стали известны главные финансовые ожидания россиян на 2025 год. Как оказалось, большинство респондентов мечтают закрыть ипотеку, освободившись от долговых обязательств перед банками. Другие мечтают отправиться в отпуск в наступившем году или заняться ремонтом жилья. Также опрошенные хотят стать более разумными в своих тратах и отказаться от импульсивных покупок. Некоторые задумываются о смене работы на более высокооплачиваемую.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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