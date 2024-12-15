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15 декабря, 09:53

Праздник без телевизора: Новогодние шоу оказались не нужны почти половине россиян

Superjob: Почти половина россиян отказались от просмотра новогодних шоу

В новогоднюю ночь только каждый десятый россиянин планирует смотреть развлекательные шоу по телевизору. Почти половина опрошенных (47%) вовсе не собирается включать праздничные программы в самую волшебную ночь года. Эти данные были получены в результате исследования, проведённого сервисом Superjob, сообщает РБК.

Так, в новогоднюю ночь женщины (38%) чаще, чем мужчины (30%) включают музыкально-развлекательные шоу по телевизору исключительно для фона. Исследование также выявило гендерные и возрастные различия. Так, среди людей старше 45 лет (43%) наблюдается заметно более высокая склонность к включению подобных программ на фон. В то же время среди молодёжи только каждый третий планирует смотреть телешоу в праздники. Кроме того, опрошенные с детьми (41%) предпочитают полноценный просмотр, в то время как бездетные респонденты делают это реже (31%).

Кроме того, в ходе опроса респондентов спросили, каких артистов они ожидают увидеть в развлекательных новогодних шоу. Среди наиболее часто упоминаемых исполнителей оказались SHAMAN, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти и другие. Тем не менее, исследование подтверждает, что с каждым годом традиция просмотра музыкально-развлекательных шоу в новогоднюю ночь теряет свою популярность.

Малахов на «России», Стриженова на Первом: Названы имена ведущих новогодних «огоньков»
Малахов на «России», Стриженова на Первом: Названы имена ведущих новогодних «огоньков»

Ранее Life.ru рассказал, какие звёзды споют на новогоднем «огоньке». В частности, россиян порадуют Юрий Антонов, Лариса Долина, Олег Газманов, Филипп Киркоров, SHAMAN, Сосо Павлиашвили, Полина Гагарина и Дима Билан.

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Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Guzowski

Мария Любицкая
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