Лыжи, «ватрушки» и коньки: Россияне назвали самый травмоопасный зимний вид спорта

Зима в России — это не только снег и мороз, но и активный отдых. Москвичи для этого выбирают катания на санках и «ватрушках», а петербуржцы встают на коньки. Но не все активности обходятся без травм.

Согласно исследованию страхового брокера Mainsgroup, с результатами которого ознакомился Life.ru, зимними видами спорта занимаются две трети из 1239 участников опроса (66,7%). Самым популярным видом спорта стали коньки (18,4%), за ними следуют сноуборд (17,5%) и катание на санках или «ватрушках» (12%). Беговые лыжи, горнолыжный спорт и хоккей также нашли своих поклонников, но их доля значительно меньше.

Однако зимний спорт не всегда безопасен: 39,2% россиян признались, что получали травмы. Лидером по травмоопасности стали беговые лыжи (56,8% травм), а сноуборд оказался самым безопасным (16,1%). При катании на коньках травмы получали 48,7%, на санках и «ватрушках» — 41,6%, а в хоккее — 40% опрошенных.

Интересно, что только 14,1% людей имеют страховку, покрывающую несчастные случаи. В Москве этот показатель выше — 27,9%, а в Санкт-Петербурге — 15,6%. Меньше всего застрахованных оказалось в Новосибирске (6,4%), Екатеринбурге (4,9%) и Челябинске (2,4%).

Среди тех, кто уже получал травмы, страховку имеют только 23,8%. При этом 34,2% опрошенных готовы купить страховку, если она будет стоить не больше 100 рублей. Однако 44,3% не готовы к такой покупке, а 21,5% затруднились с ответом. Кроме того, 22,2% считают удовлетворительной сумму возмещения до 50 тысяч рублей, 31,2% — от 51 до 200 тысяч рублей, а 26% — от 201 до 500 тысяч рублей.