Названы суммы, которые россияне тратят на активный зимний отдых
Каждый десятый москвич ежегодно тратит более 500 тысяч на активный зимний отдых
Каждый десятый москвич ежегодно тратит свыше 500 000 рублей на активный зимний отдых. В эту сумму входят поездки на курорты, покупка профессионального снаряжения и индивидуальные занятия с тренерами. Такие данные были получены РИА «ФедералПресс» после опроса, проведённого российским маркетплейсом услуг.
«Среди зимних активностей наиболее популярен хоккей, его выбрали 38% опрошенных. На втором месте оказались горные лыжи, которые предпочитают 28% респондентов, а 18% отдали предпочтение сноуборду. Также среди популярных видов спорта фигурируют беговые лыжи (8%), фигурное катание (6%) и биатлон (3%)», – передаёт результаты опроса маркетплейс услуг «Профи.ру».
Расходы жителей столицы на зимние виды спорта зависят от степени их вовлеченности. Примерно 34% опрошенных тратят на экипировку и тренировки в Москве не более 50 000 рублей в год. Чуть больше 18% выделяют от 100 000 до 200 000 рублей, включая поездки за пределы города и индивидуальные занятия. В то же время 12% признались, что их расходы на зимний отдых превышают полмиллиона рублей. Такие люди предпочитают элитные курорты, премиальное снаряжение и индивидуальные уроки у профессионалов.
Несмотря на развитую инфраструктуру столицы, не все жители активно занимаются зимними видами спорта. 47% отметили, что у них просто не хватает времени. Еще 36% считают высокой стоимость экипировки и тренировок основной проблемой. Ещё 22% респондентов указали, что зимой их останавливают лень и отсутствие мотивации, а 14 % заявили, что в их районах недостаточно спортивных объектов.
В этом году и в следующем россияне будут развлекать себя сами, особенно на хоккейных площадках, потому что болеть за сборную страны не придётся. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) исключила нашу команду из зимних Олимпийских игр 2026 года. Кроме того, 4 февраля Россия была не допущена к участию в чемпионате мира. Позже IIHF заявила о возможности пересмотра своего решения, но только при выполнении одного условия.
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