Названы суммы, которые россияне тратят на активный зимний отдых

Каждый десятый москвич ежегодно тратит свыше 500 000 рублей на активный зимний отдых. В эту сумму входят поездки на курорты, покупка профессионального снаряжения и индивидуальные занятия с тренерами. Такие данные были получены РИА «ФедералПресс» после опроса, проведённого российским маркетплейсом услуг.

«Среди зимних активностей наиболее популярен хоккей, его выбрали 38% опрошенных. На втором месте оказались горные лыжи, которые предпочитают 28% респондентов, а 18% отдали предпочтение сноуборду. Также среди популярных видов спорта фигурируют беговые лыжи (8%), фигурное катание (6%) и биатлон (3%)», – передаёт результаты опроса маркетплейс услуг «Профи.ру».

Расходы жителей столицы на зимние виды спорта зависят от степени их вовлеченности. Примерно 34% опрошенных тратят на экипировку и тренировки в Москве не более 50 000 рублей в год. Чуть больше 18% выделяют от 100 000 до 200 000 рублей, включая поездки за пределы города и индивидуальные занятия. В то же время 12% признались, что их расходы на зимний отдых превышают полмиллиона рублей. Такие люди предпочитают элитные курорты, премиальное снаряжение и индивидуальные уроки у профессионалов.