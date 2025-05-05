Тело ослабевает: Назван возраст начала естественного старения организма
Геронтолог Прощаев: Даже у тренированных людей ослабевает тело после 65 лет
Дед и внук в спортзале. Обложка © Шедеврум / Life.ru
У всех людей, даже тренированных, после 65 лет ослабевает тело. В этом возрасте в организме запускаются естественные процессы старения, предупредил россиян врач-гериатр, геронтолог Кирилл Прощаев. По его словам, сделать точный прогноз для конкретного человека нельзя, потому что уровень физической подготовки может измениться и в 30, и в 40, и в 50 лет.
«В разных возрастных группах встречаются люди с разным уровнем тренированности. Мы можем увидеть пятидесятилетних людей, которые способны выполнять большие объёмы физических нагрузок и более разнообразные упражнения, чем многие тридцатилетние люди», — отметил доктор медицинских наук.
При этом у тренированных людей в 65 лет процесс ослабления организма будет происходить медленнее. Для создания такого «задела здоровья» собеседник «Газеты.ru» рекомендовал заниматься анаэробными и силовыми нагрузками два-три раза в неделю по 30 минут, а также регулярно выполнять упражнения на баланс, растяжку и дыхательные практики или йогу.
Ранее пенсионерам предложили 4 типа тренировок для здорового старения. По словам эксперта, для этого важно сочетание четырёх типов тренировок: аэробных, силовых, упражнений на баланс и растяжки.