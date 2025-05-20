«Можно обойтись без химиотерапии»: Онколог оценил шансы Байдена в борьбе с раком простаты

Экс-президенту США Джо Байдену в 82 года диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости, однако врачи отмечают важный положительный фактор — гормонозависимость опухоли, что открывает возможности для эффективного лечения. Врач-онколог Евгений Черёмушкин пояснил, что современные методы терапии позволяют бороться с онкологическим заболеванием даже у пациентов преклонного возраста.

Специалист отметил, что прогноз для Байдена будет зависеть от нескольких ключевых факторов: скорости деления раковых клеток, степени агрессивности опухоли и её устойчивости к лечению, а также общего состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний.

«Современная медицина позволяет использовать альтернативные методы лечения, не прибегая к токсичной химиотерапии: на раковые клетки могут воздействовать локально с помощью лучевой терапии, иммунотерапии или гормонотерапии. При этих методах лечения интоксикация организма значительно ниже в сравнении с химиотерапией», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».