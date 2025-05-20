«Можно обойтись без химиотерапии»: Онколог оценил шансы Байдена в борьбе с раком простаты
Онколог Черёмушкин: Состояние Байдена будет зависеть от агрессивности опухоли
Экс-президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Экс-президенту США Джо Байдену в 82 года диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости, однако врачи отмечают важный положительный фактор — гормонозависимость опухоли, что открывает возможности для эффективного лечения. Врач-онколог Евгений Черёмушкин пояснил, что современные методы терапии позволяют бороться с онкологическим заболеванием даже у пациентов преклонного возраста.
Специалист отметил, что прогноз для Байдена будет зависеть от нескольких ключевых факторов: скорости деления раковых клеток, степени агрессивности опухоли и её устойчивости к лечению, а также общего состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний.
«Современная медицина позволяет использовать альтернативные методы лечения, не прибегая к токсичной химиотерапии: на раковые клетки могут воздействовать локально с помощью лучевой терапии, иммунотерапии или гормонотерапии. При этих методах лечения интоксикация организма значительно ниже в сравнении с химиотерапией», — объяснил врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Онколог подчеркнул, что даже если полное излечение окажется невозможным, у Байдена есть все шансы на качественную жизнь в течение оставшихся лет. По его словам, для пациента такого уровня точно подберут максимально щадящий и эффективный протокол лечения. При этом нельзя забывать, что в его возрасте основные риски могут быть связаны не столько с раком, сколько с сердечно-сосудистыми проблемами. По его словам, медики будут последовательно применять разные методы терапии, переходя к следующим вариантам при недостаточной эффективности предыдущих.
Напомним, 18 мая стало известно, что у Джо Байдена обнаружен рак простаты, который дал метастазы в кости. Однако врачи не исключают его выздоровления при применении гормональной терапии. Близкие политика обдумывают доступные варианты лечения. Нынешний глава США Дональд Трамп, узнав о диагнозе предшественника, пожелал ему скорейшего выздоровления.