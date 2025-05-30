Белый дом требует раскрыть детали здоровья Байдена во время президентства
Джо Байден с женой Джилл и кошечкой. Обложка © Х / JoeBiden
Супруга Джо Байдена, Джилл, должна поделиться информацией о состоянии здоровья мужа во время его президентства Она должна объяснить, что именно знала и когда узнала об этом. С таким призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, сообщает Newsweek.
«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — отметила Левитт
По её словам, достаточно рассмотреть видеозаписи и фотографии, «включив здравый смысл, можно понять, что имело место сокрытие» информации о состоянии здоровья президента.
Как сообщал Life.ru, у 82-летнего Байдена диагностировали рак предстательной железы с метастазами в костную ткань. Впервые вопрос о возможной недееспособности Байдена во время его президентства подняли в феврале 2025 года. Тогда представители власти сообщили, что врачи скрывали истинное состояние президента на протяжении всего срока.