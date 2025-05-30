Белый дом требует раскрыть детали здоровья Байдена во время президентства

Супруга Джо Байдена, Джилл, должна поделиться информацией о состоянии здоровья мужа во время его президентства Она должна объяснить, что именно знала и когда узнала об этом. С таким призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, сообщает Newsweek.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — отметила Левитт