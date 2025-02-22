Утверждения о работоспособности экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена были заведомо неправдивыми, а его реальное состояние тщательно скрывали. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Когда с этими журналистами беседуешь неофициально, в приватном порядке, это просто ужасно. Они это не напечатают, разумеется, но лично признают, что прекрасно понимали недееспособность Байдена, что сотрудники администрации президента не начинали работу до полудня. Никто не работал», — заявила она на консервативной конференции в столичном округе.

Со слов пресс-секретаря, несмотря на то, что «все знали правду», СМИ систематически распространяли искажённую информацию о деятельности Байдена.