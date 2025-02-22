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22 февраля, 03:18

«Настоящее состояние тщательно скрывали»: Белый дом раскрыл правду о способностях Байдена

В Белом доме заявили о недееспособности Байдена во время работы президентом

Утверждения о работоспособности экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена были заведомо неправдивыми, а его реальное состояние тщательно скрывали. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Когда с этими журналистами беседуешь неофициально, в приватном порядке, это просто ужасно. Они это не напечатают, разумеется, но лично признают, что прекрасно понимали недееспособность Байдена, что сотрудники администрации президента не начинали работу до полудня. Никто не работал», — заявила она на консервативной конференции в столичном округе.

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Со слов пресс-секретаря, несмотря на то, что «все знали правду», СМИ систематически распространяли искажённую информацию о деятельности Байдена.

Стоит отметить, что пресса неоднократно выражала сомнения относительно работоспособности Байдена. Одним из последних инцидентов главы Белого дома стало его заявление касательно президента России Владимира Путина. Американский политик путался в словах и не смог внятно изложить суть беседы с российским лидером.

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©Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Лия Мурадьян
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