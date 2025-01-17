Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 00:50

Байден запутался в словах и не смог объяснить смысл разговора с Путиным

Во время выступления на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне Джо Байден не смог ясно изложить содержание своих телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Президента США попросили прокомментировать разговор с российским лидером, однако Байден не смог точно сформулировать критику.

«Он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — заявилпроизнес Байден.

В Сети уже отметили, что слова Байдена звучат как бессвязная речь, что снова поднимает вопросы о его способности к чёткому и логичному изложению мыслей на высоком уровне.

Я вам пишу. Как старина Джо приложил напоследок Америку
Я вам пишу. Как старина Джо приложил напоследок Америку

Ранее в США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношениях с Путиным. Главный промах покидающего пост американского президента заключается в том, что он не договорился с президентом России до начала конфликта на Украине.

Обложка ©

flickr / Joe Biden

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar