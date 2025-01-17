Во время выступления на военной базе в пригороде Вашингтона Арлингтоне Джо Байден не смог ясно изложить содержание своих телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Президента США попросили прокомментировать разговор с российским лидером, однако Байден не смог точно сформулировать критику.

«Он сказал, что хочет, чтобы мы были Финляндией Европы. Я тогда по-настоящему указал ему на то, что вы не получите Финляндию Европы. Вы получите финляндизацию не Европы. Вы увидите вступление Европы в НАТО. Вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — заявилпроизнес Байден.

В Сети уже отметили, что слова Байдена звучат как бессвязная речь, что снова поднимает вопросы о его способности к чёткому и логичному изложению мыслей на высоком уровне.