В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношениях с Путиным

Прискорбная ошибка покидающего пост президента США Джо Байдена заключается в том, что он не договорился с президентом России Владимиром Путиным до начала конфликта на Украине. Об этом пишет издание American Conservative.

Другими главными ошибками демократа автор публикации назвал продвижение членства в НАТО для Украины и Грузии. По словам обозревателя, хуже всего Байден проявил себя именно в Европе.

Ранее похожее мнение о внешней политике Байдена высказал спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог, назвавший отказ 46-го президента США говорить с Путиным крупнейшей ошибкой. По его словам, для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками.