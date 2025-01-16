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Регион
16 января, 08:03

В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношениях с Путиным

AC: Байден сделал прискорбную ошибку, не договорившись с Путиным до конфликта

Прискорбная ошибка покидающего пост президента США Джо Байдена заключается в том, что он не договорился с президентом России Владимиром Путиным до начала конфликта на Украине. Об этом пишет издание American Conservative.

Другими главными ошибками демократа автор публикации назвал продвижение членства в НАТО для Украины и Грузии. По словам обозревателя, хуже всего Байден проявил себя именно в Европе.

Ранее похожее мнение о внешней политике Байдена высказал спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог, назвавший отказ 46-го президента США говорить с Путиным крупнейшей ошибкой. По его словам, для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками.

Ранее Life.ru сообщал, что Джо Байден, выступая с прощальной речью к нации, не затронул тему российско-американских отношений. Вместо этого американский лидер акцентировал внимание на достижениях своей администрации. В ходе обсуждения международных вопросов политический деятель затронул темы, связанные с укреплением НАТО, оказанием помощи Украине, соперничеством с Китаем и ситуацией на Ближнем Востоке. Его выступление продлилось 15 минут. Официально Байден покинет пост президента США 20 января, когда состоится инаугурация Трампа.

Байден забыл дату первого саммита с Путиным и заявил, что знаком с ним 47 лет
Байден забыл дату первого саммита с Путиным и заявил, что знаком с ним 47 лет
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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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