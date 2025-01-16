В США указали на прискорбную ошибку Байдена в отношениях с Путиным
AC: Байден сделал прискорбную ошибку, не договорившись с Путиным до конфликта
Прискорбная ошибка покидающего пост президента США Джо Байдена заключается в том, что он не договорился с президентом России Владимиром Путиным до начала конфликта на Украине. Об этом пишет издание American Conservative.
Другими главными ошибками демократа автор публикации назвал продвижение членства в НАТО для Украины и Грузии. По словам обозревателя, хуже всего Байден проявил себя именно в Европе.
Ранее похожее мнение о внешней политике Байдена высказал спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог, назвавший отказ 46-го президента США говорить с Путиным крупнейшей ошибкой. По его словам, для достижения целей глава государства обязан контактировать как с союзниками, так и с противниками.
Ранее Life.ru сообщал, что Джо Байден, выступая с прощальной речью к нации, не затронул тему российско-американских отношений. Вместо этого американский лидер акцентировал внимание на достижениях своей администрации. В ходе обсуждения международных вопросов политический деятель затронул темы, связанные с укреплением НАТО, оказанием помощи Украине, соперничеством с Китаем и ситуацией на Ближнем Востоке. Его выступление продлилось 15 минут. Официально Байден покинет пост президента США 20 января, когда состоится инаугурация Трампа.
ТАСС / EPA