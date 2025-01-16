Байден предложил изменить конституцию США
Байден предложил лишить президентов США иммунитета от уголовной ответственности
Джо Байден в прощальном обращении к нации предложил внести поправки в конституцию США, чтобы убрать иммунитет лидера государства от ответственности за преступления, совершённые в период его полномочий. Пока ещё действующий глава Белого дома подчеркнул, что ни один человек, включая президента, не должен быть выше закона, и предложил внести соответствующие изменения в главный документ страны.
Американский лидер также затронул тему политической коррупции. Он выразил мнение, что важно покончить с практикой скрытого финансирования избирательных кампаний, которое подрывает доверие к демократическому процессу.
Обращение Байдена транслировалось на ведущих телеканалах США и стало его финальной речью перед уходом с поста.
Ранее Life.ru сообщал, что Джо Байден, выступая с прощальной речью к нации, не затронул тему российско-американских отношений. Вместо этого американский лидер акцентировал внимание на достижениях своей администрации.
flickr / Joe Biden