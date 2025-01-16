Байден предложил изменить конституцию США

Джо Байден в прощальном обращении к нации предложил внести поправки в конституцию США, чтобы убрать иммунитет лидера государства от ответственности за преступления, совершённые в период его полномочий. Пока ещё действующий глава Белого дома подчеркнул, что ни один человек, включая президента, не должен быть выше закона, и предложил внести соответствующие изменения в главный документ страны.