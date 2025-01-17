Я вам пишу. Как старина Джо приложил напоследок Америку Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как покидающий пост президента США Джозеф Робинетт Байден – младший хотел пафоса, а получилось как всегда. 16 января, 21:25 Президент США Джо Байден. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paul Froggatt

Уходящий президент Байден написал (или, вернее, ему написали, сам дедушка в маразме может только написать, а там ударение на другой слог ставится) своё лебединое (прощальное) письмо.

До чего довёл страну этот фигляр ПЖ (зачёркнуто, но плохо) республиканский клоун Дональд Трамп. Как Байдену пришлось практически голыми руками потужно вытаскивать её из «зимы опасностей» и «зимы возможностей». Эти поэтические образы не я придумал, это прямые цитаты из письма.

Худшая пандемия за столетие, худший экономический кризис со времён Великой депрессии (а что, он уже закончился, серьёзно?) и худшая атака на демократию со времён Гражданской войны (это когда туристов пустили в Капитолий и одну из них застрелили?).

В общем, пули и сапоги свистели над головой, суровые годы проходили в борьбе за свободу страны — неумирающая классика.

«Мы стали сильнее, более процветающими и более безопасными». А эти «мы» сейчас с Байденом в одной комнате? Хотя, если он о своей семье, то да, эти обогатились по полной. Аж пришлось амнистию своему сыночку выдавать «за все преступления, которых он не совершал за последние 15 лет».

«Сегодня мы стали сильнейшей экономикой в мире». Смеялись всем Китаем. Видимо, дедушке никто не сказал, что они уже давно вторые, причём с заметным отрывом. Не хотели расстраивать старика.

«Зарплаты растут, инфляция снижается». Опять всё перепутал!

«Расовые различия в зарплатах самые низкие за 20 лет». Потому что все стали беднее.

«Мы перестраиваем всю нашу страну». Я же говорил, что perestroyka уже идёт! А вы мне — «всё ещё впереди, сначала гласность и ускорение».

«Производство возвращается в Америку». Производство ЧЕГО?

«Мы опять лидируем в мире в науке и инновациях, включая полупроводниковую промышленность». Нет, не лидируете. По новым технологиям лидируют Россия и Китай, оборудование для литографии делает Голландия, лидером по выпуску микросхем являются Китай и его провинция Тайвань.

«И мы наконец победили биг фарму, чтобы снизить цену на лекарства для пенсионеров». Но они всё равно в разы дороже, чем в других странах.

«Больше людей в США имеют медицинскую страховку, чем когда-либо раньше». А 90 миллионов американцев не имеют. А в России ОМС есть у всех.

«Я подписал наиболее значимый закон по климату». Чувак, я бы этим не гордился.

«Сегодня уровень преступности самый низкий за 50 лет». Мы просто декриминализировали множество различных преступных активностей и перестали считать их преступлениями в статистике.

«Я пошёл в президенты потому, что верил, что душа Америки под угрозой». Не, ты пошёл в президенты, чтобы воровать миллиарды через мутные схемы своей мафиозной семейки, «биг гай».

«Америка как идея сильнее любой армии и крупнее любого океана». Потому что армия ваша деградировала и уже никого не впечатляет, её гоняют тряпками все, кому не лень, — от талибов до хуситов.

«Это наиболее мощная идея в истории человечества». Это ты от невежества такую чушь порешь.

«Идея, что все созданы с одинаковыми правами». Только одни родились в семьях сенаторов США и тоже будут сенаторами, а другие нет — и поэтому не будут.

«Мы никогда не жили в полной мере в соответствии с этой священной идеей». И не собираетесь.

«Вице-президент Харрис и я попросили персонал подготовить подробный итоговый доклад о нашем прогрессе за четыре года». Там будет очень много тупой брехни.

«Это было привилегией моей жизни — служить этой нации более 50 лет». Привилегией — это точно. А больше, кроме как осваивать госбюджеты, Байден в своей жизни ничего не делал.

«Больше нигде на земле простой парень из Скрэнтона, Пенсильвания, не может пробиться в Овальный кабинет президента США». Парень из Петербурга, занимающий пост президента РФ, и парень из деревни уезда Яньчуань провинции Шеньси, являющийся председателем КНР, смотрят на это заявление с удивлением.

«Я отдал своё сердце и свою душу нашей нации». И нехило подзаработал в процессе.

«И я был благословлён миллион раз в ответ любовью и поддержкой американского народа». Деду явно несколько лет не показывали его рейтинги.

«История в наших руках». Не, уже не в ваших.

«Сила в наших руках». Не, уже не в ваших.

«Идея Америки лежит в наших руках». Американская мечта мертва, и вы с Обамой сделали всё, чтобы её похоронить.

«Мы просто должны хранить веру и помнить, кто мы». Сказал якобы католик, выступающий за аборты и однополые браки, рассказывавший, что он грек, ирландец, еврей и житель Пуэрто-Рико одновременно.

«Мы США, и нет ничего невозможного для нас, если мы вместе». Но мост в Балтиморе восстановить вы не в состоянии.

Ваш, не забывший сам себя амнистировать на всякий случай, президент Джо Грабинет Бидон. И переводчик какой-то Роджерс.

Авторы Александр Роджерс